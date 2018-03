Selección Peruana: jugadores fueron retratados por un hincha que la rompe en la pintura [FOTOS]

Con un pincel en la mano, con varios botes de pintura en el piso y con el corazón pintado de ilusión, el fanático de la Selección Peruana , Richard Jon Castañeda Estrada, retrató a los principales del equipo de Ricardo Gareca en las calles de Chimbote. Nada menos.

A través de sus redes sociales, Jefferson Farfán aplaudió y agradeció el gesto que tuvo el pintor con la Selección Peruana, que se clasificó a un Mundial después de 36 años.

“Inicié en la calle, soy artista del pueblo. No soy un artista de tallar, soy autodidacta. No estudié en ninguna escuela de arte, ahora todos me ven en la calle trabajando, haciendo murales o en las veredas dibujando con tizas o retratando al paso, un artista urbano soy y seguiré siéndolo”, dijo Jhon López a La Industria.

El trabajo del López quedará inmortalizado en la Losa del P.J La Florida de Chimbote, según informaron varios medios locales. Evidentemente, en provincias también se vive a mil por hora la clasificación de Perú al Mundial de Rusia.

