Para un futbolista es un sueño cumplido ser considerado para representar a su país y ello no fue ajeno a Paolo Hurtado la primera vez que vio su nombre en la lista de convocados de la Selección Peruana para jugar un encuentro amistoso de preparación.

Sin embargo, sus primeros minutos entrenando con el plantel principal de la escuadra principal no fueron del todo tranquilos, ya que pasó por una divertida anécdota con Claudio Pizarro, la misma que hizo que viva momento de tensión en la merienda que compartía con el resto de sus compañeros.

“Recuerdo que, un día, me senté con Advíncula y Yotún y ahí también estaba Pizarro. La conversación estaba muy amena y se me ocurre preguntarle a Claudio ‘¿y usted, tío?’. En ese momento, ‘Yoshi’ y Luis me quedaron mirando como diciéndome ‘¿qué has hecho?’, no le gusta que le digan así. En ese instante comencé a sudar frío porque era mi primera vez en la Selección Peruana”, sostuvo el jugador en diálogo con ‘De Tiro Libre con Marquinhos’.

En los últimos días, se confirmó la llegada de Paolo Hurtado a Unión Española de Chile. La noticia, por supuesto, también fue celebrada en la Videna: fue pieza clave en el proceso clasificatorio a Rusia 2018. Sobre todo con su gol ante Ecuador, en Quito.

Volver a la Selección Peruana

La fotografía de Paolo Hurtado celebrando en Quito, por las Eliminatorias a Rusia 2018, tiene un marco especial. Pero más allá de ese momento, ‘Caballito’ siempre fue un jugador que estuvo en el universo de Ricardo Gareca. Esta vez busca continuidad con Unión Española para volver a estar en la Videna.

“Quiero volver a jugar, sentir esa emoción que sentía antes y claro que en mi cabeza está volver a la selección, pero para volver tengo que estar bien y preparado. Creo que estando en buen nivel se puede conseguir, y me voy a preparar para conseguir mis objetivos”, sostuvo en una entrevista con UCI.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.