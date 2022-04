A 65 días de que la selección peruana dispute el repechaje y con ello su última oportunidad de clasificar al Mundial Qatar 2022, la preocupación principal de Ricardo Gareca es que todos sus futbolistas lleguen con buen ritmo y estado físico. Afortunadamente, los jugadores normalmente convocados por el ‘Tigre’ podrán seguir sumando minutos con sus clubes y, en el mejor de los casos, llegarán al menos con cinco partidos disputados.

A ello se le sumará el partido amistoso que tendrá la bicolor en España, previo al repechaje en Doha, Qatar. “Perú va a estar para fines de mayo en Europa. Está previsto hacer un partido internacional de suma importancia y es lo que está presupuestado. Partiremos de acá con los jugadores del medio local, pero la mayoría de los muchachos se integrarían en Europa”, confirmó el estratega en la reciente conferencia de prensa.

La idea es que la lista de convocados se anuncie a finales de mayo para que entre el 28 y los primeros días de junio, arranquen con los entrenamientos, probablemente en Barcelona, aunque Murcia es la otra alternativa para el ‘equipo de todos’. ¿El rival para el amistoso? Las posibilidades son Irán, Arabia Saudita y Marruecos.

Y para entonces, y ya sin mucho tiempo por delante, Gareca probará ya el once que buscará la clasificación al segundo Mundial consecutivo de la blanquirroja a su mando. De no mediar inconvenientes y de no presentarse sorpresas de último minuto, el equipo sería prácticamente el que ya se sabe de memoria, con algunas variantes que las marcarán las circunstancias de ese momento.

Así, las cosas, y hasta ese momento, el ‘universo’ Gareca se encontrará con los convocados del torneo local casi a mitad de campeonato, y con los ‘extranjeros’ con la temporada, en algunos casos, ya concluida. Aquí te lo explicamos.

MLS y Liga MX

En el caso de México, muchos internacionales peruanos podrían haber terminado la primera parte del año en mayo. La fase regular del Clausura 2022 de la Liga MX concluye los primeros días de ese mes. Así, Ormeño, Abram o Aquino, podrían quedar listos para la selección con tiempo de sobra; o seguir adelante según los resultados de sus clubes (clasificar a los playoffs).

Aquino sería el único que podría llegar con pocos minutos considerando que recién se ha incorporado a su plantel en los últimos días, tras recuperarse de su lesión. Por su parte, la MLS verá recién concluida la etapa regular en octubre, por lo que Gallese, Callens, Flores y López, llegarán a la repesca en plena competencia.

Futbolista Club Posición Liga Posibles partidos Pedro Gallese Orlando City Arquero MLS 10 Marcos López San José E. Defensa MLS 10 Alexander Callens New York City Defensa MLS 10 Edinson Flores DC United Volante MLS 10 Santiago Ormeño León Delantero Liga MX 6 Luis Abram Cruz Azul Volante Liga MX 7 Pedro Aquino América Volante Liga MX 5

Los del ‘Viejo Continente’

En Europa, el panorama es distinto. Los futbolistas que juegan en esta parte del mundo serán los últimos en incorporarse a los trabajos de la bicolor. Sin embargo, al encontrarse cerca de España, o en el mismo país, como es el caso de Renato Tapia, no será un inconveniente.

Hasta el momento, los que han sumado minutos son Tapia, Miguel Araujo y Miguel Trauco, que no había jugado todo el año en el primer equipo de Saint-Étienne hasta que este último viernes, disputó 28 minutos en la dura derrota por 6-2 en la visita a Lorient, en la Ligue 1. En tanto, Gianluca Lapadula podría jugar este domingo ante el Vicenza en la Serie B, y Peña el lunes, frente a Elfsborg, en la Allsvenskan. Eso sí, todos podrían llegar, como mínimo, con seis partidos.

Futbolista Club Posición Liga Posibles partidos Renato Tapia Celta de Vigo Volante LaLiga 9 Sergio Peña Malmo Volante Liga de Suecia 11 Miguel Trauco Saint Étienne Volante Ligue 1 8 Gianluca Lapadula Benevento Delantero Serie B 6 Miguel Araujo Emmen Defensa Eredivisie 6

La ‘Culebra’ y ‘Aladino’

El único futbolista que no tendrá actividad hasta el repechaje será André Carrillo, quien sufrió una lesión ante Uruguay en Montevideo y tardará dos meses en recuperarse, según anunció su club, Al-Hilal. Es decir, se perderá lo que resta de la temporada de la Pro League. Eso sí, el ‘Tigre’ Gareca confía en que podrá estar presente para el repechaje.

“Creemos que va a llegar. Está en el tiempo límite, tratándose de André, un hombre que se recupera muy rápido, creemos que se va a dar. No vamos a apurar a nadie. Que nos den las garantías de que esté al 100 % de sus posibilidades”, sostuvo Gareca.

En tanto, Christian Cueva continúa en Perú, pero retornará los próximos días a Al-Ahsa para sumarse a su equipo. El próximo partido de Al-Fateh será el seis de mayo y hasta la convocatoria tendrá cinco partidos. Es el futbolista que llegará con menos ritmo. Pero, ello no será un inconveniente para la selección, donde siempre ha mostrado un buen desempeño. Además, continuará al mando de su preparador físico José Neyra.

Futbolista Club Posición Posibles partidos Christian Cueva Al Fateh Volante 5 André Carrillo Al Hilal Volante Lesionado

El ‘León’ y el ‘Rayo’

En el caso de Luis Advíncula y Carlos Zambrano podrían culminar la primera fase de la temporada en los primeros días de mayo. Actualmente, Boca Juniors se encuentra tercero en el Grupo B, en zona de clasificación a la instancia final. Los ‘Xeneizes’ también se encuentran disputando la Copa Libertadores, donde comparten grupo con Always Ready, Corinthians y Deportivo Cali.

Eso sí, Zambrano sufrió el pasado martes una lesión de grado II en el isquiotibial derecho, tras el duelo con los colombianos. El cuadro argentino no ha dado información acerca de su tiempo de rehabilitación, pero se espera que no pase de tres semanas. Es decir, se perderá al menos seis partidos. Eso sí, llegaría sin problemas al repechaje.

Futbolista Club Posición Posibles partidos Carlos Zambrano Boca Jr. Defensa 5 Luis Advíncula Boca Jr. Defensa 11

Los primeros en partir

Los futbolistas del torneo local serán los primeros en sumarse a la planificación del ‘Tigre’ Gareca. Los futbolistas de Alianza Lima, Angelo Campos, Josepmir Ballón, Jairo Concha y Christian Ramos -de ser llamados- llegarán, en el mejor de los casos, con 18 partidos jugados. Los cuatro son habitualmente titulares en el equipo de Carlos Bustos, que jugará la Liga 1 y la Copa Libertadores (frente a Colo Colo, River y Fortaleza). Roce internacional que será importante para la selección peruana.

Por su parte, los jugadores de Sporting Cristal, Jhilmar Lora, Horacio Calcaterra, Christofer Gonzales y Yoshimar Yotún, también tendrán la misma cantidad de partidos disputados (18), por el torneo local y la fase de grupos de la Copa, donde se enfrentan a Universidad Católica de Chile, Talleres y Flamengo. Los únicos que no podrán alcanzar los 18 encuentros serán Lora (16) y ‘Yoshi’ (15), por decisión técnica y sobrecarga muscular, respectivamente.

En tanto, José Carvallo, Aldo Corzo y Alex Valera tienen 10 partidos por delante en el campeonato descentralizado con Universitario de Deportes. Los tres no deben perderse ningún encuentro, pues la ‘U’ ya no juega ningún torneo internacional y para llegar en óptimas condiciones a la bicolor, necesitan destacar en la Liga 1. En la misma situación se encuentra Carlos Cáceda, aunque el arquero de Melgar suma partidos de Copa Sudamericana, donde el ‘Dominó' compite con Racing de Argentina, Cuiabá de Brasil y River Plate de Uruguay.

Futbolista Club Posición Posibles partidos Angelo Campos Alianza Lima Arquero 18 José Carvallo Universitario Arquero 10 Carlos Cáceda Melgar Arquero 18 Aldo Corzo Universitario Defensa 10 Jhilmar Lora Sporting Cristal Defensa 16 Christian Ramos Alianza Lima Defensa 18 Yoshimar Yotún Sporting Cristal Volante 15 Horacio Calcaterra Sporting Cristal Volante 18 Josepmir Ballón Alianza Lima Volante 18 Jairo Concha Alianza Lima Volante 18 Christofer Gonzales Sporting Cristal Volante 18 Alex Valera Universitario Delantero 10

