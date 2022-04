Si el equipo de Ricardo Gareca afrontará un enorme reto en junio (por el partido del repechaje al Mundial de Qatar 2022), la selección femenina de mayores lo tendrá en julio con la Copa América. La escuadra de Conrad Flores ya conoce cuál será su camino en la novena edición del certamen sudamericano, que este año se realizará en Colombia.

¿Cómo, cuándo y dónde?

Del 8 al 30 de julio en las ciudades de Armenia, Bucaramanga y Cali, la Selección Peruana buscará su ansiado pase al Mundial Femenino del próximo año (que será en Australia y Nueva Zelanda). Por sorteo, a la’ bicolor’ le tocó ser parte del Grupo B junto a Brasil, Argentina, Uruguay y Venezuela. En la otra llave (A) aparecen la anfitriona Colombia, Chile, Ecuador Paraguay y Bolivia.

El sueño de clasificar por primera vez al Mundial está intacto: serán tres cupos directos y dos repechajes. Desde el lunes, la ‘sele’ está entrenando en la Videna en el marco del segundo microciclo del año. Si bien no han tenido partidos en esta fecha FIFA, la ‘sele’ ya aseguró dos amistosos previos: ante México el 25 de 28 de junio (falta confirmar sede y hora).

Aunque los amistosos recién serán en dos meses, las chicas esperan llegar con ritmo, pues el actual plantel juega en la Liga Femenina, que arrancó este fin de semana. Los últimos microciclos han sido solo con jugadoras locales, pero Maryory Sánchez (arquera de Millonarios FC de Colombia), Claudia Cagnina (mediocampista de Sandvikens IF de Suecia), Pierina Núñez (delantera del Logroño B de España), Shayna González (defensa del US Saint-Malo de Francia), entre otras son parte de las peruanas que juegan en el extranjero y podrían estar en el torneo sudamericano.

“Es importante llegar aptas y con buen ritmo, tenemos claro que el buen futbol que tiene México nos va ayudar a tener una idea clara. Cada vez la competencia sudamericana está más peleada por el universo de jugadoras que juegan en el extranjero. Ahora que ya se realizo el sorteo, es un grupo que nos va exigir prepararnos mucho más si queremos obtener un cupo al Mundial”, le dijo la arquera Annie Del Carpio a Depor.

Por su parte, Sisy Quiroz prevé que el grupo será muy complicado, pues las rivales tienen un roce internacional más elevado. “Es un grupo muy difícil, tenemos selecciones históricas, campeonas de Cop América como Brasil. Argentina viene de jugar el Mundial de Francia, Llos entrenamientos de Venezuela han sido en Europa, porque la mayoría de sus jugadores están afuera; Uruguay vendría a ser el más accesible de la lista”, sostuvo.

“Es un gran reto para Perú, tomando en cuenta que no ha jugado un partido amistoso desde el retorno tras la pandemia y eso nos pone en una gran desventaja frente a los rivales. Sin embargo, Perú ha progresado mucho en estos últimos años, este va a ser el segundo año de la Liga Femenina que permite darle visibilidad a los equipos. Ese esfuerzo va dar sus frutos en los próximos años. Con nuestras jugadores vamos a dar pelea cada partido”, agregó la jefa de la división femenina de Alianza Lima.

Convocadas en el último microciclo

Nombre Posición Equipo Annie Del Carpio Arquera Alianza Lima Karla López Arquera Universitario Madeleyne Huamani Arquera Carlos A. Mannucci Yoselin Miranda Defensa Alianza Lima Stephannie Vásquez Defensa Universitario Amparo Chuquival Defensa Alianza Lima Scarleth Flores Defensa Universitario Katarina Comesaña Defensa S. Cristal Alison Reyes Defensa Alianza Lima Kimberly Flores Defensa Universitario Fabiola Herrera Defensa Universitario Catherine Bringas Defensa Alianza Lima Katsumi Cheng Volante S. Cristal Sandra Arévalo Volante Alianza Lima Geraldine Cisneros Volante Universitario Cindy Novoa Volante Universitario Emily Flores Volante UCV Gladys Dorador Volante Alianza Lima Luz Campoverde Delantera Carlos A. Mannucci Anais Vilca Delantera Alianza Lima Sabrina Ramírez Delantera Universitario Xioczana Canales Delantera Universitario Yomira Tacilla Delantera Alianza Lima Nahomi Martínez Delantera Universitario

El principal reto

Si bien el sueño de estar por primera vez en un Mundial es posible, hay un desafío aparte que la selección deberá superar primero, antes de cualquier otro: volver a ganar en el torneo sudamericano. Y es que desde la Copa América 2006, la Selección Peruana no ha podido celebrar; la última vez fue una victoria por 2-1 ante Bolivia en aquella edición que fue celebrada en Argentina.

Las últimas tres ediciones, la ‘Sele’ no ha podido sumar de a tres, solo ha podido empatar en dos ocasiones. En la Copa América 2010, no pudo ganar ningún partido; mientras que en 2014 y 2018 rescató un empate ante Venezuela y Uruguay, respectivamente. Mientras que las mejores campañas fueron en 1998 (quedó tercera cuando solo había dos cupos) y 2003 (pasó al cuadrangular final).

“Han sido años muy duros para el fútbol femenino peruano, años de mucho abandono donde no había, donde no se tenía una liga organizada, Hoy la realidad ha cambiado, las chicas entrenan de cinco a seis veces por semana, eso ayuda a que su nivel incremente y eso hace que ellas se sientan más preparadas. De seguro habrá nervios, pero confiamos en las capacidades de las chicas [...] Jugaran cada partido como si fuera una final”, señaló Sisy Quiroz.

No cabe duda que el resto será grande para la selección femenina de mayores, teniendo en cuenta además que no juega un partido desde el 30 de noviembre del año pasado. En 2021, tuvo cuatro encuentros: dos ante Ecuador (empate 0-0 y derrota 1-0), cuando aún era el técnico Doriva Bueno, y dos contra Paraguay, bajo el mando de Conrad Flores (derrota 4-2 y empate 1-1). ¡A no perder la fe!

La Selección Peruana Femenina fue campeona de los Juegos Bolivarianos 2005. (Foto: Jesús Saucedo)

Sobre la Copa América 2022

Esta será la última edición que se celebrará con intervalos de cuatro años, la próxima será cada dos años. Asimismo, este torneo también otorgará cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024 y los Panamericanos de Santiago 2023. De cada grupo, solo clasificarán a la fase final los tres primeros de cada cuadro: seis en total.

¿Cómo se reparten los cupos?

Serán dos grupos de cinco selecciones para la fase inicial, los tres primeros de cada lado se clasificarán a la ronda final. De ese hexagonal, las tres primeras naciones obtendrán el pasaje directo al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. El campeón, además, se clasificará a París 2023.

Mientras que el tercer, cuarto y quinto lugar de la fase final asistirán a Santiago 2023. Chile, al ser anfitrión, está clasificado, en caso quede en una de las plazas mencionadas, la selección que le siga tomará su lugar en los Panamericanos.





