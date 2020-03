Nolberto Solano, asistente técnico de la Selección Peruana, emitió una carta abierta a la opinión pública, en la que demostró su pesar por el incumplimiento de la cuarentena, la última noche, tras ser detenido en una reunión en la casa de una vecina, en el distrito de La Molina..

“Escribo esta carta con la única intención de disculparme ante todos ustedes por haber desacatado las normas sanitarias impuestas por el Gobierno en el estado de emergencia que vive el país. Durante toda mi vida he buscado lo mejor para mi país y luchado por eso, y lo seguiré haciendo siempre. Como deportistas, a veces no tenemos noción total del impacto que tienen nuestros actos fuera de la cancha. Más allá de no tratarse de una inconducta profesional, sí es una conducta ciudadana”, escribió el ‘Maestrito’.

“Espero que al menos sirva como contraejemplo para todos, especialmente para la niñez y la juventud, de qué es lo que ningún peruano debe hacer dentro de esta cuarentena”, finalizó el asistente técnico de la Selección Peruana.

Carta de Nolberto Solano.

¿Qué pasó con Nolberto Solano y por qué se dice que incumplió el toque de queda?

Nolberto Solano y Pablo Zegarra fueron detenidos , la última noche, por la policía del distrito de La Molina por incumplir el aislamiento social obligatorio. Según detallaron en el programa ‘Magaly TV La Firme’, el miembro del comando técnico de la Selección Peruana estuvo en una reunión, en la casa de su vecina, a la que no dejó de asistir a pesar de las recomendaciones de permanecer en su hogar.

VIDEO RECOMENDADO

Christofer Gonzales se unió a la fiebre del Tik Tok con su esposa

Christofer Gonzales se unió a la fiebre del Tik Tok con su esposa. (Instagram)