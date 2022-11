En la era de Ricardo Gareca, ‘Cuevita’ fue determinante. Fue uno de los jugadores más influyentes en las dos Eliminatorias pasadas (la de Rusia 2018 y la de Qatar 2022) al haber anotado, en total, 9 goles y haber dado 7 asistencias. Además, cada vez que marcó o asistió en ambos procesos clasificatorios, Perú casi siempre ganó, solo empató en 2 ocasiones. El soporte que le daba el ‘Tigre’ también ayudó a que el volante nacional muestre su buen nivel.

Hoy el estratega argentino ya no está. Ha llegado Juan Reynoso para encabezar el comando técnico. Pero el ‘Ajedrecista’ conoce bien todo lo que Cueva puede aportar al combinado inca. Por algo, el mediocentro ofensivo es el décimo mejor goleador en la historia de la rojiblanca con 17 anotaciones.

No solo eso. Con los dos recientes amistosos, ha registrado 96 partidos con la bicolor, convirtiéndose en el noveno futbolista con más cotejos disputados con la chaqueta de Perú en toda la historia del balompié nacional . Solo es superado por Juan Jayo, Jorge Soto, Jefferson Farfán, Héctor Chumpitaz, Paolo Guerrero, Luis Advíncula, Yoshimar Yotún y Roberto Palacios.

Su experiencia y habilidad, entonces, pueden contribuir al objetivo de Reynoso de lograr que el conjunto peruano vuelva a clasificar a un Mundial: a Canadá, Estados Unidos y México 2026. Cueva ha evidenciado que puede ser, una vez más, pieza clave de cara a la siguiente Copa del Mundo. Lo demostró en los últimos cotejos contra Paraguay y Bolivia

Christian Cueva Minutos jugados Gol Incidencia México 75′ 0 Fue titular. El Salvador 20′ 1 Suplente. Ingresó en segundo tiempo. Paraguay 45′ 0 Suplente. Ingresó en segundo tiempo. Bolivia 60′ 0 Fue titular y capitán.

Sus recientes actuaciones

Frente a los guaraníes, en el Estadio Monumental de Ate, el volante entró en el minuto 46 en reemplazo del debutante José Rivera y le cambió la cara al equipo. La escuadra nacional mejoró en el complemento, hubo más intensidad en el ataque y Cueva brilló. De hecho, tras su ingreso fue que Alex Valera anotó el gol del triunfo luego de un córner.

Ante Bolivia asumió un rol más importante. Pedro Gallese no iba a jugar, por lo que la banda de capitán recayó, por primera vez en la historia, en el centrocampista. Se convirtió en líder de los once iniciantes y también en organizador del equipo. Reynoso lo mandó por la banda izquierda -dejando su habitual puesto de enganche a Piero Quispe- y supo hacerle frente a la presión y embates de los bolivianos.

“Las cosas se ganan, no se dan y Christian se lo ha ganado”, declaró el técnico de la bicolor tras el triunfo sobre Bolivia en referencia a la capitanía de ‘Cuevita’. “Si hubiéramos hecho una encuesta, todos me hubieran dicho que sea él el capitán”, añadió.

Lo que también se notó en el cotejo contra la ‘Verde’ fueron las asociaciones que puede hacer Cueva en esta nueva escuadra que busca componer el ‘Cabezón’. Una de ellas es con Quispe, quien cumplió su sueño de debutar con la selección y jugar al lado de ‘Aladino’.

Otra asociación que se vio fue con Percy Liza. De hecho, fue Liza quien le dio el esférico a Cueva en la jugada de gol. Luego, el volante encaró a la defensa boliviana y dio un magistral pase cruzado a Luis Iberico, quien se encargó de anotar el primer tanto del partido. Evidenció Cueva que es irremplazable. Quiere volver a ser trascendental en este nuevo proceso rumbo al Mundial 2026.

Pieza clave

En los momentos que Cueva estuvo en la cancha, el equipo tuvo otra faceta, una más ofensiva. No hay duda de que Reynoso lo necesitará en las siguientes Eliminatorias. Si lo saca o no puede contar con él por determinado motivo, ¿quién podría tomar su lugar? Al menos en los 4 amistosos disputados de la era del ‘Ajedrecista’ no hay ningún jugador que se haya asomado a todo lo que pueda aportar Cueva en la selección.

¿Podría funcionar sin los ‘mimos’, ‘protección’ o ‘engreimientos’ de Gareca? La personalidad de Reynoso es muy diferente a la del argentino, seguro sí defenderá a sus jugadores, pero es poco probable que se vaya a generar esa relación tan cercana que se produjo entre ‘Aladino’ y el ‘Tigre’. No obstante, Cueva ha respondido a las exigencias del actual técnico y en los últimos dos encuentros se ha conectado con lo que busca proponer el ‘Cabezón’, siendo uno de los más destacados.

“Estoy contento por cómo se dio el partido, por la confianza que tiene cada jugador, por el técnico, por todos en general. Hace días hablaba de Piero Quispe, todos saben de su calidad, así como la de todos los chicos. Así que tienen mucha confianza”, fueron las primeras palabras de Cueva como capitán tras el duelo con la ‘Verde’, que se desarrolló en el Monumental de la UNSA, en Arequipa.

También dijo que la responsabilidad de usar la cinta “quizás (es) mayor”. Pero, agregó, “ya tengo una responsabilidad desde el primer día que decidí ser futbolista profesional. Ahora más representando a la selección. Me voy a preparar mucho más. Cada jugador tiene una confianza única porque eso es lo que transmite el ‘profe’. Irnos con estas dos victorias nos deja muy feliz”.

Cierra el año Perú con un gran triunfo, tres al hilo en la era Reynoso, y el estratega ya está evaluando quiénes serán sus escogidos para el próximo proceso eliminatorio. Es prácticamente un hecho que Christian Cueva será uno de ellos.

𝑻𝑶𝑫𝑶𝑺 𝑺𝑶𝑴𝑶𝑺 𝑷𝑬𝑹Ú 🇵🇪



La última postal desde el Monumental de la UNSA. ¡SIempre unidos!#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/nRcopIuFa9 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) November 20, 2022

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR