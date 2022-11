Queda claro que el plantel empieza a adaptarse más a la nueva idea de Reynoso. Si bien en estos amistosos el ‘Ajedrecista’ no puede contar con todo el equipo titular (no todos los equipos de afuera autorizaron liberar a los jugadores), la incorporación de nuevos nombres o la vuelta de algunos le sirve para ver la competitividad en cada puesto, darle oportunidad a otros y seguir ampliando el ‘universo’.

Ante los ‘guaraníes’, el DT apostó como titulares a Carlos Ascues y José Rivera, jugadores que no todos tenían en el radar de la ‘sele’: el primero no jugaba ahí desde hacía tres años y el segundo debutaba con la camiseta absoluta. No solo eso, siguió con dos hombres de marca en la mitad de la cancha: Pedro Aquino y Wilder Cartagena; ratificó a Bryan Reyna y reconfirmó que la ‘sele’ es otra con Christian Cueva en el campo. Aquí las conclusiones.

El resultado es importante porque ganando, corregir es mas fácil. Parecía un partido de Eliminatorias más que un amistoso. Ambos equipos nos vamos servidos porque damos un paso adelante en ver jugadores. Creo que es la parte para felicitar al grupo”

Juan Reynoso post partido Perú vs. Paraguay

“Sería iluso decir que estamos cerca a mi idea de juego. Si uno es realista, el partido ante México merecimos empatarlo. Mas allá del resultado, quiero ver la respuesta de los futbolistas, como entrenan los jugadores, comen, etc.”

Juan Reynoso post partido Perú vs. Paraguay

El diferente sigue siendo ‘Aladino’

Definitivamente, el primer tiempo fue muy distinto al segundo, en su mayoría por la ausencia de Christian Cueva. Los primeros 45′, la selección no generó muchas jugadas de ataque, pese a tener a Alex Valera en punta y un tridente atrás conformado por Bryan Reyna, Christofer Gonzales y José Rivera. No había quien tenga el balón, mande pases filtrados o conduzca la pelota en los últimos 20 metros. ‘El ‘Cabezón’ se dio cuenta y mandó tras el descanso a ‘Aladino’, y le funcionó.

El ingreso de Cueva sirvió para enderezar el partido, se puso detrás del punta y la ‘sele empezó a jugar, encaró a los defensas ‘guaraníes’ y una jugada suya terminó en el córner de ‘Canchita’, previo al gol de Valera. Si bien el ‘10′ no pudo asistir o anotar, repartió lujos, pisó el balón, metió huachas para salir de la marca y un pase a tres dedos para Reyna.

Según Sofascore, completó tres de cuatro regates en el partido, también ganó siete de los 11 duelos que se le presentaron, teniendo una efectividad de 72 % en sus pases ejecutados y recibiendo tres faltas. Además, durante el segundo tiempo, Reynoso rotó a Cueva de posición, comenzó detrás del punta, luego se fue a la derecha con un 4-3-3 y luego Reynoso acabó con un 4-4-1.

¡Perú cerca de aumentar el marcador! ¡Qué pase de Cueva! 🎩✨



⏱️ 20' ST | PER 🇵🇪 1-0 🇵🇾 PAR#LaCasaDeLaSelección ❤️ pic.twitter.com/M2zNkA4NIw — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 17, 2022

El ataque

Si bien aún no ha anotado en la liga saudí (lleva cinco partidos con Al-Fateh), Alex Valera parece ser esos jugadores que se repotencia con la selección. El ‘24′ aprovechó su oportunidad ante la baja de Gianluca Lapadula y marcó el único tanto del partido, reencontrándose con el gol (no marcaba con Perú desde enero) y en el Monumental, como tantas veces lo hizo este año con Universitario.

En el primer tiempo, Valera no había tenido muchas ocasiones para rematar, incluso en una jugada de ataque se movió del área hacia la izquierda para recibir el balón y tirar un centro. Sin embargo, en el segundo tiempo, aprovechó el córner para ganar en el juego aéreo a los defensas paraguayos y anotar con un cabezazo. ‘Canchita’ tiró el centro y el atacante se adelantó al primer palo y abrió la cuenta de gran manera.

De acuerdo a Sofascore, Valera fue el jugador más valorado de la selección ante Paraguay con un puntaje de 7.2. El también jugador de Al Fateh tuvo 75 % en precisión de pases, completando un disparo al arco, el mismo que transformó en el único gol del encuentro. Según ‘Son Datos, No Opiniones’, Valera, hasta el momento de su gol, había disputado 383 minutos con la ‘sele’, dando un promedio de gol de cada 128 minutos jugados, cerca de Lapadula (gol cada 230 minutos).

¡Tremendo cabezazo de Alex Valera para romper el cero en el Monumental! ¡Vamos, Perú! 💪💥



⏱️ 10' ST | PER 🇵🇪 1-0 🇵🇾 PAR#LaCasaDeLaSelección ❤️ pic.twitter.com/D0mj83PhtS — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 17, 2022

Dos candados en el medio

Uno de los ‘sellos’ característicos de Reynoso es sin duda el mediocampo. A diferencia de Ricardo Gareca, quien apostaba por un volante más creativo y otro de marca, el ‘Ajedrecista’ va con dos ‘candados’ en la medular. Lo hizo ante México y lo repitió ante Paraguay. Frente a los ‘aztecas’, jugó con Renato Tapia y Pedro Aquino, y el miércoles, tras la ausencia del jugador del Celta, usó a Wilder Cartagena al lado de la ‘Roca’.

Dos jugadores que también fueron constantes en la nómina del ‘Tigre’, pero que pocas veces o casi nunca coincidieron en el campo. Esta vez, Reynoso les dio la confianza y el juego de ambos le dio posesión y recuperación de balón. Eso sí, se sintió en la primera parte, la falta de un jugador creativo, para distribuir la pelota. Con el ingreso de Cueva, el ‘esquema’ cambió.

En cuanto a sus estadísticas ante los ‘guaraníes’, tanto Cartagena como Aquino, realizaron tres entradas con éxito. Además, el volante del Orlando City tuvo cinco duelos ganados de ocho posibles; el del América, cuatro de 10. Tambíen la ‘Roca’ bloqueó dos disparos. MIentras que ‘Carta’ llegó a rematar, pero sin dirección al arco.

En manos del ‘Pulpo’

Aunque Perú ganó por la mínima diferencia, el elenco de Guillermo Barros Schelotto llegó en varios ocasiones a nuestro arco. Sin embargo, se topó con un gran Pedro Gallese. El ‘Pulpo’ neutralizó los remates rivales y dejó su arco en cero, algo que Reynoso también prioriza en sus equipos. En el primer tiempo, la jugada más claro fue de Melgarejo, pero el arquero del Orlando City respondió.

De acuerdo a Sofascore, Gallese tuvo tres atajadas en todo el partido, también salió dos veces a cortar una jugada de peligro, con un 100% de efectividad; en cuanto a despejes, acumuló tres de estos. Cabe señalar que este es el primer partido en la ‘era Reynoso’ que el arco de Perú queda con la valla invicta: México nos ganó 1-0 y El Salvador anotó una vez (4-1).

Los experimentos como Ascues

Su convocatoria y posterior titularidad generó gran controversia en gran parte de los hinchas; sin embargo, Reynoso apostó por Carlos Ascues en la zaga junto a Alexander Callens. El ‘Patrón’, quien volvió a la ‘sele’ luego de tres años de ausencia no realizó un mal partido, pese a que a los 15′ pudo ver la tarjeta roja por una dura falta, el árbitro solo le sacó la amarilla.

Ascues no desentonó en el partido, estuvo firme en el despeje y atento para anticipar. Reynoso lo ve como un jugador que puede ser ‘recuperado’ a nivel selección. Según Sofascore, el defensa de la UCV realizó ocho despejes, evitó tres disparos, tuvo tres intercepciones y realizó 39 de 45 pases acertados (87%). Eso sí, perdió el balón en seis ocasiones.

Reyna llegó para quedarse

Cueva, Valera, Gallese, Aquino y Cartagena no fueron los únicos jugadores que destacaron o estuvieron en la mira de todos. Bryan Reyna es uno de las apuestas de Reynoso y ante Paraguay volvió a ratificarlo por la banda izquierda. El jugador de Cantolao, que había marcado su primer gol ante El Salvador, no pudo brillar como aquel partido, pero tampoco desentonó, trató de encarar y buscar el disparo.

Contra los paraguayos, al extremo de 24 años le costó armar una sociedad con Marcos López, quien defensivamente sobresalió. Reyna buscó, chocó y logró llegar hasta la última raya, pero sus centros no alertaron al arquero Juan Espínola; jugó 62′. Pese a ello, sigue teniendo la completa confianza de Reynoso. De acuerdo a Sofascore, el atacante tuvo dos disparos a puerta, uno desviado y completó un centro. Por otro lado, José Rivera también llamó la atención de todos por su debut y titularato.

El ahora jugador de Universitario generó expectativa en la banda derecha, aunque no tuvo mucha oportunidad de brillar ni conectarse tanto con MIguel Araujo, quien jugó en su banda, pero con una labor más defensiva por su rol como defensa. Por ello, no pudo demostrar mucho su juego y solo jugó un tiempo (45′). Completó siete de ocho pases y ganó un duelo.

Por otro lado, los jugadores de Melgar, Luis Iberico y Alexis Arías, también tuvieron minutos en la segunda parte: el extremo jugó 28′ y el ‘Chaka’, 15′. El aún atacante de Melgar, que suena en Cruz Azul, aprovechó su banda y sacó un disparo a puerta y otro desviado, en tanto, el mediocampista acertó ocho de nueve pases, pero por el poco tiempo y al tener un hombre menos, no pudo robar algún balón.

¡Gran remate de Luis Iberico que pasa cerca de la portería paraguaya! ¡Vamos, Perú! ⚽



⏱️ 34' ST | PER 🇵🇪 1-0 🇵🇾 PAR#LaCasaDeLaSelección ❤️ pic.twitter.com/32OYXoWY6H — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 17, 2022

Lo más probable es que ambos jugadores tengan más opciones de mostrarse ante Bolivia, ya que la ‘sele’ jugará en Arequipa, casa de Melgar. Por último, Alexander Succar no pudo brillar como hubiese querido. El delantero ‘crema’ entró a los 62′ y solo estuvo en el campo 22′ luego de que fuera expulsado por un altercado con el defensor Balbuena. Ante la ‘Verde’ no estará al ser desafectado.





