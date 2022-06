Como en 2017, cuando nos tocó enfrentar a Nueva Zelanda en partidos de ida y vuelta, la Selección Peruana está próxima a jugar el repechaje (13 de junio) ante el ganador del Australia vs. Emiratos Árabes Unidos que le otorga la posibilidad de llegar a Qatar 2022 . Si bien la mayoría de jugadores que estuvieron camino a Rusia 2018 forman parte del actual grupo, el equipo experimentó una especie de ‘metamorfosis’ que hoy lo coloca nuevamente a puertas de un Mundial.

Desde el cambio de sistema táctico de Ricardo Gareca para darle mayor protagonismo a jugadores como Sergio Peña y Christian Cueva, hasta la aparición de nuevos elementos como Alexander Callens y Gianluca Lapadula, hay cuatro factores identificados que explican los cambios experimentados en la bicolor. Aquí, enumeramos los más resaltantes a pocos días de encarar el partido decisivo que nos puede llevar a nuestra sexta Copa del Mundo.

1. El cambio de sistema

Para Rusia 2018, la selección peruana tuvo un sistema táctico de juego bien marcado en la mayoría de sus partidos: el 4-2-3-1 le permitió a Gareca competir con otras selecciones y conseguir los puntos necesarios en el ‘sprint’ final de las Eliminatorias. Desde la derrota contra Brasil (2-0) en noviembre del 2016, en Lima, la bicolor registró 3 triunfos y 3 empates, lo que le permitió acceder al repechaje. En esa etapa, se pudo ver a un equipo bien posicionado: cuatro defensores, dos volantes centrales en el mediocampo (uno de marca y otro mixto), tres volantes de ofensiva y un solo delantero. Esa era la distribución del equipo y fue efectivo para cumplir con el objetivo.

Sin embargo, para Qatar 2022, el dibujo táctico cambió a uno distinto: el 4-3-3 fue la base del nuevo éxito de la bicolor para llegar al repechaje por segunda ocasión consecutiva. El nuevo sistema permitió a Gareca explorar otras alternativas de juego, abrir el campo por las bandas y rodear bien a Gianluca Lapadula, que terminó consolidándose como el ’9′ durante las Eliminatorias. El mediocampo también se pobló de jugadores con buen pie, como el caso de Sergio Peña, quien fue una opción más en ofensiva cuando la pelota pasaba el mediocampo hacia arriba. Bajo esa premisa, la bicolor pudo competir y mantener una regularidad frente a rivales de igual o mayor jerarquía.

2. Nuevos integrantes en el grupo

Todo equipo está sujeto a los cambios debido a la toma de decisiones del comando técnico o al presente de uno y otro elemento para el bien del grupo. En la bicolor, aparecieron nuevos futbolistas que sumaron al colectivo desde el repechaje a Rusia 2018 y el ‘Tigre’ Gareca ha sabido rescatar lo mejor de cada uno de ellos: Alexander Callens y Sergio Peña son los que destacan en esta lista. Ambos formaron parte de todo el proceso rumbo a Qatar 2022 y, más allá de la oportunidad de jugar su primera Copa del Mundo, crecieron como futbolistas e incrementaron su nivel con la selección.

Carlos Zambrano, Marcos López y Miguel Araujo también son elementos que se sumaron al equipo en el camino. El ‘León’ volvió para ser un referente en la zaga desde la Copa América 2019, mientras que el lateral del San José Earthquakes ha logrado quitarle el puesto a Miguel Trauco en alguna ocasión y, de paso, demostrar que su juventud no es sinónimo de falta de experiencia ante los grandes desafíos.

Gianluca Lapadula sumó su tercer día de entrenamientos con la Selección Peruana. (Foto: Daniel Apuy / GEC)

Y como si se tratara de un golpe de suerte, la aparición de Gianluca Lapadula lo mejor que le pudo pasar a la bicolor en el camino. Ante la ausencia de un goleador como Paolo Guerrero y debido a las constantes lesiones de Jefferson Farfán, el ‘Bambino’ supo abrirse paso entre el resto de delanteros como Raúl Ruidíaz, y ganarse la ‘9′ en la selección. La Copa América 2021 fue el trampolín que el ítalo-peruano necesitó para convencer a Gareca y demostrar que su juego, muy diferente al del ‘Depredador’, podía sumar al colectivo del equipo.

3. El reto de jugar sin Guerrero

Gareca reconoció en una entrevista con ESPN que lo que más trabajo le costó luego de Rusia 2018 fue reemplazar a Paolo Guerrero en la selección. El equipo tenía una manera de jugar bastante definida con el ‘Depredador’ y sustituirlo no solo implicó el aspecto futbolístico, sino también el mental. Había que asumir el reto y el ‘Tigre’ lo resolvió con los recursos que tuvo. Desde el cambio de sistema hasta la aparición de nuevos líderes, la bicolor cambió su manera de jugar, su sistema táctica y potenció mejor a los futbolistas que sí estuvieron durante gran parte del proceso hasta el repechaje a Qatar 2022.

“Fue difícil suplantar a Guerrero, porque es una figura. El equipo estaba muy adaptado hacia él. De hecho, el equipo se montó alrededor de Paolo. Suplantarlo no fue fácil”, sostuvo Gareca. Y en ese camino de transición, aparecieron líderes como André Carrillo, quien fue el mejor jugador de la bicolor en la Copa América 2021, Christian Cueva y Renato Tapia. Cada uno se convirtió en un pilar para el colectivo tanto dentro como fuera de la cancha.

Paolo Guerrero quiere volver a la Selección Peruana ante una eventual clasificación a Qatar 2022.

4. El factor Cueva

“La virtud más grande que tiene Cueva es ocupar los espacios. Christian te da muchas alternativas, porque puede jugar detrás del punta, puede jugar por las bandas. Es muy inquieto. Necesita tener gente y opciones de pase”, describió Gareca a ‘Aladino’. El ‘10′ de la bicolor fue gravitante para el ‘sprint’ final en las Eliminatorias. Rumbo a Rusia 2018, jugó 16 partidos y anotó 4 goles; mientras que en las clasificatorias a Qatar 2022 jugó 17 encuentros y convirtió 5 tantos. Su crecimiento en lo futbolístico y lo mental es evidente y parte de una convicción personal de querer dar lo mejor de sí para la selección.

Ricardo Gareca ensayó su primer once en un partido de práctica. (Foto: Daniel Apuy / GEC)

Cueva es el diferente de un tiempo a esta parte. El volante adquirió una notoriedad importante en el equipo y es el único ‘irremplazable’. No hay en la bicolor un jugador con sus características. Ni Gabriel Costa, Christofer Gonzales o Raziel García. Cada uno posee una habilidad particular, pero ‘Aladino’ le da un plus al colectivo. Esa pausa que es necesaria para respirar y aguantar la presión. Tiene ese toque de calidad que le permite realizar una jugada distinta, impensada, inimaginable. Su trascendencia ha quedado clara y Gareca es consciente de eso. Puede ser determinante para conseguir el objetivo de llegar a Qatar 2022. Veremos.





