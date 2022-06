Era hoy y no se pudo. Jugamos mal y no alcanzó. Llegamos a los penales y Australia hizo su negocio. A nosotros nos costó mucho, no llegamos a quitarles la pelota y no manejamos el partido. Nuestra volante, que suele ser una de las claves del equipo, anduvo floja esta noche, justo cuando no teníamos más opción que ganar. Ahora solo queda agradecerle al plantel, que nos regaló tantas emociones en una eliminatoria extraordinaria, y a Ricardo Gareca, que en los siete últimos años nos devolvió la fe en el fútbol peruano.

Con un grupo sólido y un universo reducido, el ‘Tigre’ supo forjar un equipo que es mucho más que la suma de sus partes. Sin grandes estrellas, la Selección Peruana se convirtió en un rival competitivo y de cuidado. Gareca logró construir una isla de excelencia, alejando a sus seleccionados del descalabro de la liga local, ese torneo que se hunde año a año, con resultados cada vez más desoladores en la Copa Libertadores.

Sin puntos ‘caídos del cielo’, como en la eliminatoria anterior, la Selección Peruana volvió a ubicarse quinta y se ganó el derecho de jugar el repechaje a Qatar. Pero cuando todo parecía alinearse para que Perú repita en una Copa del Mundo, pasó lo que pasó. Poco hay que reprocharle al equipo, que -como de costumbre- lo dejó todo en la cancha. Porque si bien no estuvo en su mejor nivel, sobró entrega y compromiso. Y al final todo se definió en una ruleta que bien pudo ser para cualquiera.

El resultado ante Australia cierra un ciclo muy positivo para la selección. Pero está claro que será difícil seguir compitiendo si no hacemos cambios radicales en nuestro fútbol. Gareca nos llevó a Rusia 2018 y casi nos lleva Qatar 2022 pese a la enorme mochila que cargan el fútbol peruano y su liga, la peor de Sudamérica.





