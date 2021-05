Bajo evaluación. Los miembros del comando técnico de la Selección Peruana y algunos futbolistas del torneo local que la integran estaban cerca de recibir una primera dosis de vacunas Pfizer antes de emprender su viaje a Colombia para lo que será la participación nacional en la próxima edición de la Copa América.

Sin embargo, a pesar de que parecía que todo estaba prácticamente confirmado para realizarse, desde el Ministerio de Salud salieron a confirmar el pedido por parte de la FPF, aunque dejaron en claro que esté aún está bajo evaluación y que no se tiene decisión final al respecto, de momento.

Además, dejaron abierta la posibilidad de que la vacuna no sea aplicada a los integrantes de la Selección Peruana al considerarse que no es obligatoria su aplicación para que los representantes nacionales estén aptos para participar en la Copa América.

“En relación al proceso de vacunación contra la COVID-19 que desarrolla el Ministerio de Salud, se informa a la población lo siguiente: 1.-El Ministerio de Salud ha recibido de la Federación Peruana de Fútbol, a través del oficio N°157-FPF-2021, la solicitud de vacunación a los miembros de la delegación de la Selección Nacional Absoluta que participará en la CONMEBOL Copa América 2021″, señaló el inicio del comunicado.

A su vez, los representantes del Ministerio dejaron en claro que “2.- El pedido de la Federación ha sido presentado en consulta ante el Comité Consultivo de Alto Nivel, para determinar si cumple con los criterios normativos y éticos aprobados. Por lo tanto, la solicitud de la Federación Peruana de Fútbol se encuentra en evaluación. 3.- Sin embargo, manifestamos que, según información de la CONMEBOL, la vacunación no es obligatoria de ningún modo y el jugador que elija no inmunizarse no será penalizado ni excluido de las competiciones”.

Gareca en contra de la vacunación por parte del MINSA

Este jueves por la mañana, hubo mucho movimiento en la Videna. Estaba programada la vacunación para el comando técnico de la Selección Peruana y algunos jugadores que la integran (del torneo local) de cara a la Copa América. Pero esta situación comenzó desde el martes, cuando -desde la Federación Peruana de Fútbol- le comunicaron a Ricardo Gareca que existía la posibilidad de acceder a las vacunas del laboratorio Pfizer por un acuerdo entre la FPF y el Ministerio de Salud.

Depor conoció que en la reunión que se desarrolló el último martes, entre el ‘Tigre’ y Óscar Chiri (secretario de la FPF), el técnico del combinado nacional le comunicó que no formaría parte del proceso de inoculación. Para el DT era clave priorizar lo establecido por CONMEBOL, lo cual anunció que poseía vacunas Sinovac para las delegaciones que serían parte de la Copa América. El miércoles, la decisión de Ricardo Gareca, junto a su entorno de trabajo, fue compartida con Juan Carlos Oblitas (director deportivo de la FPF), recibiendo el total respaldo de este último.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Christian Cueva con vestimenta árabe