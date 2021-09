La quinta fue la vencida. La Selección Peruana le ganó 1-0 a Venezuela y rompió con la mala racha de local que tenía en la primera rueda de las Eliminatorias rumbo a la cita mundialista de Qatar 2022, por lo que la alegría en los vestuarios no pudo ocultarse por parte de los jugadores nacionales.

Tras largos 90 minutos de juego que se presentaron muy complicados, los ánimos estuvieron a tope en los camerinos, donde los futbolistas festejaron el haberse puesto nuevamente en la pelea por la clasificación al próximo torneo mundial de selecciones.

La Selección Peruana sumaba tres derrotas y un empate en casa, cosa que, por fin, se pudo revertir la noche del domingo, aunque se generaron muchas dudas por la manera en la que se dio. A pesar de ser conscientes de ello, en el plantel no hubo lugar para caras largas, pues las sonrisas los invadieron al cosechar tres puntos que le devuelve la vida al país.

Ahora, deberán concentrarse en prepararse de la mejor manera para tener, quizás, el mayor desafío en este certamen: visitar a Brasil en Recife e intentar robarle puntos para acercarse aún más a la zona de clasificación para el Mundial de Qatar 2022.

Perú sumó su primera victoria como local en las Eliminatorias (Foto: FPF)

Un triunfo que tranquiliza, pero deja dudas

Ganar sin gustar no es lo que todo futbolista quiere. Sin embargo, en ocasiones como estas, es más importante sumar que dejar buenos rendimientos. Ello lo sabe bien Renato Tapia, quien considera que la Selección Peruana no tuvo su mejor presentación, pero -a pesar de ello- pudo sacarse de encima una mochila pesada que era el no poder ganar en condición de local.

“Se ganó en casa, que era lo más importante. Sumamos cuatro puntos en una fecha en la que aún nos queda un partido muy difícil, así que los tres puntos de hoy valen oro porque nos metemos a la pelea Como siempre, damos el pecho, la cara y aquí estamos de pie. Fueron los primeros tres puntos en casa. Había mucha expectativa de jugarlo bien y ganarlo, pero en la interna se analizará lo que se hizo mal para que no se repita”, sostuvo el jugador en diálogo con Movistar Deportes.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.