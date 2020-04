En un mundo sin Coronavirus, la Selección Peruana ya habría jugado sus dos primeros partidos de las Eliminatorias a Qatar y ahorita todos alucinaríamos ser Ricardo Gareca, armando nuestros posibles planteles para la Copa América. Pues la realidad no es así y no veremos a la bicolor hasta setiembre o, lo más probable, el próximo año. Todo el plan actual cambiará por completo en cara a la cita mundialista, entre el 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022.

La realidad de nuestros seleccionados será totalmente distinta a hoy cuando vuelva a la cancha. Desde Paolo Guerrero, quien cada día está aumenta su status como el mayor del plantel, hasta Marcos López, el más joven convocado en la ‘Era Gareca’, quien se va consolidando cada vez más. Además, del último plantel Sub 23, como Fernando Pacheco, también van madurando futbolísticamente. ¿Cómo llegaría Perú a un eventual Mundial en año y medio? Acá nos proyectamos.

LOS CONSOLIDADOS

No es ningún secreto que dos de los habituales convocados por Ricardo Gareca están más que consolidados en la Selección Peruana: Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. A ambos puede sumarse Alberto ‘El Mudo’ Rodríguez, quien no es llamado desde el Mundial de Rusia. Todos ellos cerrarán el 2022 más cerca de los 40 años que de los 35, y será clave su potencia y físico para ver si están para 90 minutos o ser alternativas claves. La clase, todos confíamos, no la perderán.

Paolo Guerrero llegaría a un eventual Mundial de Qatar 2022 con 38 años, a un mes de cumplir 31. Misma edad para Jefferson Farfán, quien sumaría su temporada 19 como seleccionado, una más que su amigo de toda la vida. Los hinchas confían que esta dupla llegue aún con potencia y ritmo en dos años. Mismos números que la ‘Foquita’ tendrá Alberto Rodríguez, pero las lesiones son un tema de cuidado con el aguerrido defensor. Todos nacieron en 1984.

Carlos Zambrano, Christian Ramos y Aldo Corzo tienen realidades distintas en la bicolor. El primero regresó en 2019, luego de tres años de ausencia, y será duro sacarlo del once titular. Por otro lado, la ‘Sombra’ ha dejado de ser convocado hace más de doce meses y otros futbolistas se consolidaron en su puesto. La ‘Muela’ es suplente de Advíncula, pero, al igual que los dos anteriores, es llamado desde la década pasada. Todos llegarán con 33 a 34 años a finales de 2022.

Por otro lado, Luis Advíncula y Yoshimar Yotun, quienes recién han cumplido 30, están consolidando la madurez futbolística. Ambos ya son líderes en el plantel, y en una eventual participación en Qatar 2022 su responsabilidad debería ser mayor. Finalmente, Christian Cueva y André Carrillo estarán entrando a esta etapa de madurar. Este cuarteto ya son parte la columna principal de la bicolor. Los diez futbolistas mencionados suman, mínimo, dos Eliminatorias.

Finalmente, Edison Flores ‘cumple’ todos los requisitos para estar en la etapa de madurez, pero al ser convocado por primera vez en 2013 y ya ser titular con la bicolor, aceleró su paso para estar en el grupo de jugadores consolidados.

LOS CONSOLIDADOS Nacimiento Edad en 2022 Debut Partidos FARFÁN, Jefferson 26/10/1984 38 2003 95 RODRÍGUEZ, Alberto 31/03/1984 38 2003 77 GUERRERO, Paolo 01/01/1984 38 2004 103 ZAMBRANO, Carlos 10/07/1989 33 2008 53 RAMOS, Christian 04/11/1988 34 2009 77 CORZO, Aldo 20/05/1989 33 2009 32 ADVÍNCULA, Luis 02/03/1990 32 2010 90 YOTUN, Yoshimar 07/04/1990 32 2011 92 CUEVA, Christian 23/11/1991 31 2011 66 CARRILLO, Andre 14/06/1991 31 2011 67 FLORES, Edison 14/03/1994 28 2013 51 GALLESE, Pedro 23/02/1990 32 2014 62

Jefferson Farfán y Paolo Guerrero son los futbolistas con más experiencia en la 'Era Gareca'. (Foto: Getty Images)

EN LA MADUREZ

Hay otro grupo de futbolistas, con dos o tan sola una convocatoria, que deberían estar en la franja de la madurez y consolidación. Renato Tapia -junto a Édison Flores- será, de manera indefectible, el futuro líderes de la Selección Peruana. Con 27 años mientras se juegue Qatar 2022, el volante es el principal ejemplo de este bloque. Aún estamos en camino a ver su máximo nivel.

Todos esperamos que Raúl Ruidíaz sea el atacante que vimos en la 'U', Morelia o, actualmente, en el Seatle Sounders. A puerta de las tres décadas, la ‘Pulga’ es hoy la principal variante de Guerrero y Farfán, quienes quizás jugarán cada vez un poco menos. A diferencia de los otros dos mencionados, el atacante va por su tercera Eliminatoria.

Nacido en España, Cristian Benavente es querido por todos, pero aún no explota en la ‘Era Gareca’. El ‘Chaval’ pelea por ganarse un ‘cachito’ en la consideración del ‘Tigre’. Este par de temporadas puede ser el punto de quiebre para el exReal Madrid Castilla. Esto es algo que va consiguiendo Christofer Gonzales, considerado desde el año pasado.

Miguel Trauco, quien surgió desde la Copa Perú, recién debutó en la bicolor en 2016, con cinco años encima como futbolista profesional. Aún así, el ‘Genio’ llegará con 30 años en las fechas de Qatar 2022, y la proyección es que seguirá como titular en el carril izquierdo, puesto donde hasta hoy aún es inamovible. Carlos Cáceda tiene adelante a un Pedro Gallese que va en camino a la madurez.

EN LA MADUREZ Nacimiento Edad en 2022 Debut Partidos RUIDÍAZ, Raúl 25/07/1990 32 2011 44 HURTADO, Paolo 27/07/1990 32 2011 38 REYNA, Yordy 17/09/1993 29 2013 28 GONZALES, Christofer 12/10/1992 30 2013 22 BENAVENTE, Cristian 19/05/1994 28 2013 19 ARAUJO, Miguel 24/10/1994 28 2014 17 TAPIA, Renato 28/07/1995 27 2015 53 ABRAM, Luis 27/02/1996 26 2016 20 CÁCEDA, Carlos 27/09/1991 31 2016 6 AQUINO, Pedro 13/04/1995 27 2016 25 PEÑA, Sergio 28/09/1995 27 2017 9 SANTAMARÍA, Ánderson 10/01/1992 30 2017 17 CARTAGENA, Wilder 23/09/1994 28 2017 5 COSTA, Gabriel 02/04/1990 32 2019 5

Muchos hinchas coinciden en que Raúl Ruidíaz es la primera alternativa en el ataque, pero debe mejorar su cuota de goles.(Foto: Getty Images)

EL FUTURO

Ricardo Gareca sabe que, en un ciclo natural del fútbol, algunos de sus habituales convocados dejarán su lugar, de a pocos, a los nuevos valores. Por más que su contrato acaba, inicialmente, a fines de 2021, el ‘Tigre’ va viendo a quienes hoy tiene 20 años. Es más, ya hizo jugar a Marcos López, Jesús Pretell y Kevin Quevedo, quienes no pasarán los 25 años en una enventual participación en Qatar 2022.

Fernando Pacheco, el más destacado de la Selección Peruana en el reciente Pre Olímpico - torneo que sirve como base de los futuros debutantes en la adulta -, llegará con más experiencia en fechas de la cita mundialista. Ya en Fluminense, el medallista de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014 estaba en la órbita del ‘Tigre’ para las convocatorias de este año.

La gente pide un nuevo ’9′ y hasta dan nombre y apellido: Sebastián Gonzales. Hoy en San Martín, el delantero cumple los requisitos de esa posición en la bicolor, aún faltando mejorar su producción de goles en Primera División. Otro pedido por los hinchas es Alejandro Duarte. Ya mayor - es categoría 1994 - el germano-peruano sabe que el puesto del arco es el más difícil de pelear.

Yuriel Celi y Kluiverth Aguilar nacieron este siglo, pese a ello ya jugaron en la categoría Sub 23. Ambos se perfilan como las nuevas promesas que recién empiezan su camino. Pensar en una pronta convocatoria al plantel adulto es una locura, pero ya cumplen su segunda temporada como futbolistas profesionales. De Gareca depende.

EL FUTURO Nacimiento Edad en 2022 Debut Partidos LÓPEZ, Marcos 21/11/1999 23 2018 2 PRETELL, Jesús 26/03/1999 23 2019 1 QUEVEDO, Kevin 22/02/1997 25 2019 1 DUARTE, Alejandro 05/04/1994 28 No debuta 0 FUENTES, Aldair 25/04/1998 24 No debuta 0 CHÁVEZ, Gianfranco 10/08/1998 24 No debuta 0 TÁVARA, Martín 25/03/1999 23 No debuta 0 PACHECO, Fernando 26/06/1999 23 No debuta 0 GONZALES, Sebastián 06/12/1999 23 No debuta 0 CELI, Yuriel 20/02/2002 20 No debuta 0 AGUILAR, Kluiverth 05/05/2003 19 No debuta 0