La Selección Peruana tiene los días contados para lo que será la última fecha doble de Eliminatorias ante Uruguay y Paraguay. Por lo que este viernes 11 de marzo, Ricardo Gareca dará a conocer la nómina de futbolistas que se encargarán de darlo todo para colocarnos en el repechaje o -en el mejor de los casos- en Qatar 2022 de forma directa. Por el momento estamos en el quinto lugar del certamen.

A pesar de que existen varios panoramas, en la Videna el foco está puesto en ganar los dos últimos partidos para depender exclusivamente de sí mismos. Según pudo conocer Depor, el viernes el ‘Tigre’ dará una lista de entre 26 y 28 convocados, aunque esta podría variar en los últimos minutos. El ‘profe’ quiere tener a todo su equipo listo en una fecha clave.

Los entrenamientos empezarán en la Videna desde este lunes 14 de marzo con los jugadores del torneo local. Los ‘extranjeros’ se irán sumando de a pocos. Ahora, ¿quiénes serán los elegidos?, ¿cómo llegan? Aquí te presentamos la lista del universo del ‘Tigre’, de donde saldrán los encargados de llevarnos al Mundial.

Los ‘cerrojos’ de Gareca

En el arco, Ricardo Gareca solo podría tener una variante, en comparación con la última convocatoria: Carlos Cáceda por Ángelo Campos, quien es convocado por el ‘Tigre’ desde dos fechas atrás. En el torneo local, el portero de Melgar ha recibido ocho goles en cuatro partidos. ‘Tex Tex’ encajó siete en cinco encuentros. Pedro Gallese y José Carvallo, por su experiencia en la selección, son fijos.

Jugador Club Partidos Minutos Pedro Gallese Orlando City 2 180 Angelo Campos Alianza Lima 5 450 José Carvallo Universitario 5 450 Carlos Cáceda Melgar 3 270

La línea defensiva

Desde el Mundial de Rusia 2018 hasta el presente, el ‘Tigre’ Gareca ha utilizado más de ocho parejas de centrales, siendo la defensa lo que más nos ha costado en el presente proceso clasificatorio, donde Perú lleva 21 goles en contra. No obstante, lo cierto también es que el ‘profe’ ha encontrado nuevas piezas como Alexander Callens, quien partido a partido continúa consolidándose en la bicolor, y hoy es fijo. También lo son Carlos Zambrano, Luis Abram, Christian Ramos y Miguel Araujo, quienes estuvieron en la última lista.

Eso sí, en las bandas, estarán de todas maneras Aldo Corzo (se viene recuperando de una lesión, desde el partido con Barcelona de Ecuador), Luis Advíncula, Marcos López y Miguel Trauco. Allí, la preocupación es por el lado izquierdo, pues tanto Trauco como López solo han jugado un partido en sus clubes. El lateral del Saint Étienne registra 90 minutos en Francia con el segundo equipo, que juega la quinta división de dicho país.

Jugador Club Partidos Minutos Luis Advíncula Boca 5 450 Aldo Corzo Universitario 6 491 Jhilmar Lora Sporting Cristal 3 169 Carlos Zambrano Boca 2 180 Alexander Callens New York City 5 406 Luis Abram Cruz Azul 8 418 Miguel Araujo Emmen 5 432 Christian Ramos Alianza Lima 4 345 Renzo Garcés César Vallejo 6 540 Anderson Santamaría Atlas 5 429 Marcos López San José 1 90 Miguel Trauco Saint Étienne 1 (Saint Étienne II) 90

La columna del equipo

En el mediocampo el ‘profe’ está tranquilo. Sobre todo con el buen momento que atraviesa Christian Cueva con Al Fateh, quien desde la última convocatoria de la bicolor ha logrado marcar cuatro goles y también asistir en cuatro oportunidades. Otro con buen presente es Gabriel Costa, que registra dos goles con Colo Colo. Y, finalmente, Christofer Gonzales posee tres anotaciones en el torneo local y un pase gol.

Ricardo Gareca tendrá para elegir, aunque deberá ser cauteloso con las posiciones, considerando que tiene varios jugadores en ‘capilla’ como Carrillo, Cartagena, Costa, ‘Canchita’, Tapia y Yotún. Además, Raziel no podrá estar presente ante Uruguay por suspensión.

Jugador Club Partidos Minutos Goles Asistencias Horacio Calcaterra Sporting Cristal 4 360 - 1 André Carrillo Al Hilal 4 341 2 1 Wilder Cartagena Kalba 4 234 - - Jairo Concha Alianza Lima 4 251 - - Gabriel Costa Colo Colo 5 381 2 - Christian Cueva Al Fateh 5 429 4 4 Edison Flores DC United 2 166 - - Raziel García D. Tolima 7 335 - - Josepmir Ballón Alianza Lima 5 450 - - Luis Iberico Melgar 4 271 1 1 Christofer Gonzales Sporting Cristal 4 331 3 1 Sergio Peña Malmo 3 115 - - Renato Tapia Celta de Vigo 4 61 - - Yoshimar Yotún Sporting Cristal - - - -

Salen al ataque

La mayor preocupación del ‘Tigre’ estará en el ataque. Dos semanas atrás, el ‘profe’ viajó a Europa para visitar a Lapadula, quien no estuvo presente ante Ecuador, tras sufrir un nuevo golpe en la nariz durante el encuentro con Colombia en Barranquilla. Y aunque Néstor Bonillo afirmara que no existe ninguna preocupación por el delantero y llegará en óptimas condiciones, con referencia a su lesión, lo cierto es que desde la última convocatoria apenas ha podido sumar 97 minutos en tres partidos.

¿Su segunda opción? Santiago Ormeño o Alex Valera. El jugador de la Liga MX fue titular ante Ecuador en todo el primer tiempo. En el completo, el delantero crema fue el encargado de liderar al equipo en la zona rival. Dejó una buena impresión y podría ser que, esta vez, se convierta en la primera opción de recambio para Gareca. Además, en seis partidos con la ‘U’ ha marcado tres goles: está ‘fino’. Ambos deberían aparecer en lista.

Eso sí, no hay que descartar la presencia de Raúl Ruidíaz y la de Yordy Reyna, ambos parte de la selección que clasificó al Mundial de Rusia 2018.

Jugador Club Partidos Minutos Goles Asistencias Gianluca Lapadula Benevento 3 97 - - Alex Valera Universitario 6 526 3 - Santiago Ormeño León 6 208 - - Raúl Ruidíaz S. Sounders - - - - Yordy Reyna Charlotte FC 2 166 - -

¿Estarán Farfán y Paolo?

Gareca lo ha dicho en varias oportunidades: la unión del equipo siempre estará por encima de todo, sobre todo en partidos claves, donde la bicolor se juega el todo. Lo repitió antes de la fecha triple de octubre, donde aseguró que “es un momento para estar juntos, aún siendo una cantidad numérica que normalmente no tenemos. Nos pueden aportar sus vivencias y experiencias”. Y este contexto no está distante.

Y si bien es cierto que Jefferson Farfán y Paolo Guerrero no están al 100%, deportivamente hablando, para jugar con la Selección Peruana (no han sumado minutos desde que empezó el año), no hay ninguna duda de que ambos son importantes en el equipo, que ve en ellos a unos referentes y líderes.

La ‘Foquita’ no ha podido debutar esta temporada con Alianza Lima. Pudo estar en la fecha 5 ante Sporting Cristal, pero su lesión a la rodilla se recrudeció días antes y quedó descartado. En tanto, el ‘Depredador’ no ha logrado conseguir equipo, tras su salida del Inter de Porto Alegre. Ha estado concentrado al 100% en su recuperación de la rodilla y hoy se encuentra en la fase final de su tratamiento.

Pero, este viernes podrían ser considerados dentro de la lista de convocados. Si bien su ley es llamar a futbolistas que se encuentren a plenitud, también sabe que estos partidos se ganarán desde el vestuario y para ello necesita contar con sus jugadores más representativos, como lo son los ‘compadres’.

¿Jugarán? Esa respuesta solo la tiene el ‘Tigre’. Aunque, anteriormente, ya había llamado a la ‘Foca’ incluso cuando no se encontraba apto para 90 minutos. Podría ingresar en los últimos minutos, suficiente para que determine en el área. Recordemos que de los cuatro goles que anotó con los blanquiazules en el 2021, tres fueron pasando los 80 minutos, el otro fue a los 61′.

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán jugaron juntos por última vez con la Selección Peruana ante Chile (Foto: AFP)

Las opciones de Perú

Si Perú gana en Montevideo, asegurará, al menos, el repechaje; pero, de no ser así, deberá esperar los resultados de Chile ante Brasil y Colombia frente a Bolivia, principalmente con la atención sobre ‘La Roja’, que se encuentra en el sexto lugar con apenas dos puntos menos que nosotros (19). Si ello ocurre, pensar en el cuarto lugar aún será una realidad, de ganarle a Paraguay en Lima.

En cambio, si Perú empata con Uruguay, sumará 22 unidades y quedará detrás de los ‘charrúas’, que mantendrían 23 puntos. Así, Chile tendría la opción de sacarnos del quinto puesto por diferencia de goles, en caso de derrotar a Brasil. Difícil, pero no imposible, considerando que la ‘Canarinha’ ya está clasificada. Colombia, por su parte, se verá con Bolivia, pero así gane no podrá alcanzarnos: está séptimo con 17 puntos. La clasificación directa y el repechaje seguirían siendo opción.

El último panorama es la derrota. En caso ello ocurriera, la bicolor se quedará con 21 unidades y Uruguay sumará 25, por lo que el cuarto puesto será imposible para Perú y tendrá que esperar los resultados de Chile y Colombia; y ganar, de todas maneras, ante Paraguay en la última fecha. Este es el escenario de la blanquirroja.





