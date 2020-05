Leao Butrón es uno de los guardametas que mostró mayor regularidad en los últimos años con Alianza Lima. Ello, lo podía meter dentro de las posibilidades para integrar la Selección Peruana y cumplir el sueño de todo deportista: ir a un Mundial con su país, pero ello no se dio.

"¿Si dolió no estar en el Mundial? Creo que hice todo lo que debí hacer para buscar una oportunidad, el que no la haya tenido no es malo, porque el cuerpo técnico de la Selección Peruana tiene una idea y esa idea hay que respetarla. Me dio pena, pero me quedé tranquilo porque di todo. Ojo, que a mí me parece un cuerpo técnico maravilloso”, sostuvo el guardameta de Alianza Lima en diálogo con 7novenos.

Por otro lado, Leao Butrón destacó el gran nivel del actual portero del combinado bicolor, a quien no le ve rival alguno para pararse bajo los tres palos del equipo nacional. “Creo que hace muchos años Pedro Gallese es, de muy lejos, el mejor arquero, cien pasos por delante de los demás”, añadió.

El reinicio del fútbol sudamericano podría darse este año y la Selección Peruana se reuniría en setiembre

La Selección Peruana podría volver al ruedo en setiembre próximo, luego que CONMEBOL diera a conocer que FIFA aprobó que esta competencia se desarrolle en el mes de setiembre 2020. Claro está, todos los participantes deberán cumplir con un estricto requerimiento para evitar el contagio de coronavirus entre las delegaciones. Con respecto a la Copa América, el mayor ente del fútbol sudamericano confirmó las fechas en las que se llevará a cabo, indicando que se dará entre junio y julio de 2021.

