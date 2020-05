Leao Butrón elogió el trabajo de Ricardo Gareca en la Selección Peruana y dijo que él y Claudio Pizarro hubieran podido ir al Mundial de Rusia 2018. El arquero de Alianza Lima también habló de Jean Deza y afirmó que ha discutido de política con George Forsyth.

“Yo sentí que en esta Selección Peruana liderada por Ricardo Gareca, todos los jugadores se sentían importantes”, apuntó el arquero en DirecTV. “Yo sí considero que Claudio Pizarro y yo hubiésemos podido ir al Mundial de Rusia 2018”, comentó.

Las declaraciones de Leao Butrón llegaron luego que Claudio Pizarro volvió a hablar de su ausencia en la ‘bicolor’.

“Siempre lo veía a Ricardo Gareca como un entrenador muy pensante, analítico, y me sorprendió eso (no ser considerado). Yo creo que sí hubiera sido favorable que me lleve y me hubiera podido utilizar en situaciones. Me sorprendió mucho esa decisión que tomó, porque pensé que habían analizado un poco más a los rivales y la situación”, explicó Pizarro en una entrevista con Mister Chip.

Leao Butrón también tuvo elogios para Jean Deza quien se encuentra suspendido de Alianza Lima por mala conducta. “Uno de los jugadores que he visto y está a otro nivel es Jean Deza, pero ya depende él”.

En otra parte de la entrevista Leao Butrón dijo que tuvo la oportunidad de hablar de política con George Forsyth. “Yo he hablado con él, pero no está de acuerdo con mi manera de pensar. Yo creo que todos tenemos un político adentro, pero a mí, en general, la política me ha decepcionado", finalizó.

