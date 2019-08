"Perú fue un equipo muy nervioso e inseguro", la crítica de Erick Osores tras la eliminación de la Sub 23 [VIDEO]

La Selección Peruana Sub 23 quedó fuera de la pelea por las medallas en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y las críticas tras los malos resultados no se hicieron esperar. Erick Osores fue uno de los que analizó el trabajo hecho por Nolberto Solano y sus dirigidos tras la derrota ante Jamaica.

" Perú ha sido un equipo que mostró poca armonía, un equipo muy nervioso, ansioso y con mucha presión. Como que la vara de la Copa América la tiene que cargar ellos. Yo vi un equipo maniatado, no soltándose, inseguro, es también la falta de trabajo obviamente", dijo Erick Osores en 'Fútbol en América'.

"Esta Selección Peruana Sub 23 tenía desde el saque una presión que no supieron llevar, a mí me parece eso. La gente los iba a ver porque tenía el tema de la Copa América, es mi percepción", añadió el periodista de América TV.

Erick Osores también mostró preocupación por Nolberto Solano y la percepción de los hinchas tras la eliminación de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

"La imagen que Nolberto Solano dejó en Universitario y antes que arranquen los Juegos, ya generaba una resistencia. El próximo equipo que le toque a Solano, la gente ya va a tener la percepción que es un técnico que no sirve y yo me resisto a pensar así", dijo.

"Estos Juegos Panamericanos nos termina mostrando en proyección ni a un entrenador ni a un jugador, es muy engañoso, sin decir que no han estado mal", agregó.

Erick Osores, Richard De La Piedra y Oscar del Portal, conductores de 'Fútbol en América', coincidieron en señalar que uno de los errores cometidos en la preparación fue que Nolberto Solano se vaya a la Copa América cuando el equipo necesitaba más trabajo.

"Falló la planificación. Falla la coordinación porque se debió aprovechar el tiempo. Se requería tiempo de trabajo y no hubo", dijo Erick Osores.

