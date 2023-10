Más allá de que los resultados no estén acompañando a la Selección Peruana, ningún hincha querrá perderse el duelo contra Argentina. Por un lado, para ver qué cambios ofensivos hará Juan Reynoso; por el otro, ser testigos privilegiados del último partido oficial de Lionel Messi en Lima. Con 36 años, ‘Lio’ ya está en la recta final de su carrera y estas Eliminatorias pintan a despedida. Su estado no es el mejor (tiene una molestia en el muslo), pero contra la bicolor se juega un partido aparte. Dentro de las pocas estadísticas que le pueden faltar por romper, el nombre de nuestro país aún aparece en ‘pendientes’: no nos ha podido marcar por clasificatorias.

Messi ante selecciones sudamericanas Partidos Goles Bolivia 11 8 Ecuador 9 7 Uruguay 12 6 Chile 11 5 Venezuela 11 5 Paraguay 13 5 Brasil 13 5 Colombia 11 3 Perú 8 1 Messi ha anotado goles a más no poder, es el máximo artillero en las historias de las Eliminatorias con 29 dianas, ha dejado sus pinceladas en diferentes estadios de Sudamérica, pero paradójicamente contra Perú le ha costado brillar. Tenemos esa virtud (o suerte) de ser el país al que menos tantos le ha marcado en la Conmebol, solo nos hizo uno hace 16 años y por Copa América. Somos un país que le produce nostalgia, coraje, una mezcla de emociones, pero aún le falta la alegría completa. Aquí ganó su primer título internacional cuando en 1997, vestido con los colores de Newell’s Old Boys, ya daba señales clara de que era un niño prodigio con el balón. Sin embargo, aquí también ‘masticó' su bronca cuando en 2007 perdió la pelota junto a la raya en los segundos finales, Juan Vargas lo presionó y empezó esa histórica corrida que acabó en el gol de Johan Fano y ese 1-1 agónico. Le hemos costado un Perú. Lionel Messi junto a jugadores de Cantolao en Copa de la Amistad (Foto: Messismo) Messi y los partidos contra Perú La ‘Pulga’ solo nos ha enfrentado ocho veces, somos la ‘sele’ con la que menos veces se ha topado en Sudamérica. Y aunque nunca perdió contra Perú (empató tres veces y ganó otra) tiene la deuda de no habernos anotado más de un gol desde que es citado por su país en 2005. La primera vez que jugó contra la bicolor fue cuando tenía 19 años, hacía poco más de un mes había debutado con la ‘Albiceleste’ de Pékerman. Aquella vez, Messi jugó todo el partido, en la victoria de Argentina 2-0 en cancha de River. A él le hicieron el penal para el 1-0 de Juan Román Riquelme; el otro fue autogol de Luis Guadalupe. Dos años después, ya por la Copa América 2007 en Venezuela, la ‘Pulga’ logró su único tanto ante nosotros en los cuartos de final del certamen. Fue una dura goleada 4-0 con goles de Riquelme, ‘Lio’, Juan Sebastián Verón y Diego Milito. Messi, que en ese tiempo aún usaba la ‘18′, anotó el segundo. Lionel Messi y su único gol ante Perú. (Video: YouTube) En 2008, para las Eliminatorias a Sudáfrica, Messi pisó por primera vez en Lima con Argentina y se fue con un sabor agridulce. El equipo del Alfio ‘Coco’ Basile lo ganaba por intermedio de Esteban Cambiasso, pero a segundos del final, ‘Lio’ perdió una pelota en la raya, Juan Manuel Vargas recuperó el balón y empezó una corrida por toda la banda para el recordado gol de Johan Fano y ese 1-1 para el recuerdo. La vuelta en Nuñez sería recordada por el gol en offside de Martín Palermo, la intensa lluvia sobre el final y la zambullida de Diego Maradona. Messi no tuvo una gran noche, el primer tanto lo hizo Gonzalo Higuaín y el empate transitorio lo marcó Hernán Rengifo, pero en los descuentos el delantero de Boca marcaría el 2-1 final. Tres años después, en 2012, Messi no la pasó bien en su segunda visita a Lima. Markarián, técnico de la bicolor, lo encerró en el tridente compuesto por Rinaldo Cruzado, Luis Ramírez y Carlos Lobatón y la ‘Pulga’ no pudo destacar. Carlos Zambrano adelantó para Perú, pero Gonzalo Higuaín salvó a la ‘Albiceleste’ de una derrota. Messi durante el partido contra Perú y Argentina en 2012. (AFP) Para las Eliminatorias 2018, Argentina no la pasaba bien y su cupo al Mundial no estaba seguro. Por ello, llevó a Perú a La Bombonera para intentar empujarlo con su gente, pero un salvador Pedro Gallese taparía de todo aquella noche. Messi, como en otras actuaciones ante la bicolor, no pudo trascender. Recién en 2020, y en plena pandemia, la ‘Albiceleste’, con Messi en cancha, rompió la racha 16 años sin ganar en suelo peruano. Con goles de Nico Gonzales y Lautaro Martínez, Argentina venció 2-0 al equipo de Gareca. Y aunque Messi fue titular en aquel partido, no pudo plasmar su juego en el marcador. En la vuelta del 2021, la ‘Albiceleste’, que ya llegaba como campeón de América, nos venció con lo justo por intermedio del ‘Toro’ Martínez, esa vez, Yoshimar Yotún se falló un penal y ‘Lio’, otra vez, se quedó sin anotarnos. ¿La historia seguirá así? Messi contra Perú PJ Victorias Empates Derrotas Eliminatorias 7 4 3 - Copa América 1 1 - - TOTAL 8 5 3 -

