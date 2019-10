¿Cómo llegan los jugadores que militan en el extranjero a los amistosos de noviembre?

Ricardo Gareca revelará la lista de convocados a la Selección Peruana para los amistosos de noviembre ante las Selecciones de Colombia y Chile, el 15 y 19 de noviembre, respectivamente.

Los jugadores 'blanquirrojos' en el extranjero son constantemente observados por Ricardo Gareca. Durante esta semana, Paolo Guerrero se convirtió en el segundo máximo goleador del Brasileirao. Raúl Ruidíaz pasó a la final con la MLS y André Carrillo es finalista de la Champions League de Asia con Al Hilal.

Sin embargo, otros seleccionados no la pasan nada bien en sus equipos. Tal es el caso de Carlos Zambrano y Christian Cueva, quienes no han tenido continuidad con sus clubes. Recientemente, Juan Carlos Oblitas habló con Movistar Deportes sobre esta situación.

"Es un problema, sí. En estos momentos hay jugadores que al no estar actuando en sus equipos, Ricardo Gareca los llama acá para que tengan esa actividad. Pero si esos jugadores de acá a marzo, porque la selección no vuelve al campo hasta ese mes, no tienen actividad, ahí sí habrá un problema porque es casi imposible que sean llamados en ese momento a la selección", afirmó el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol.

Esta fecha doble será clave para la Selección Peruana, ya que es la última antes del arranque de las Eliminatorias a Qatar 2022. Los choques volverán a ser contra rivales sudamericanos, como fueron en la fecha FIFA de setiembre (Ecuador y Brasil) y octubre (Uruguay ida y vuelta).

Selección Peruana y los precios de las entradas para el amistoso ante Chile. (América TV)

