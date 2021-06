Gianluca Lapadula sigue acumulando elogios, tras su llegada a la Selección Peruana. Esta vez, fue Christofer Gonzales quien no dudó en destacar su actuación del delantero frente a Colombia y el aporte que ha dado al elenco nacional desde que se integró a las convocatorias.

“Gianluca Lapadula es una gran persona, muy sencillo y humilde. El grupo lo quiere mucho, se nota, se siente, como a todos los que llegan. Futbolísticamente es un gran jugador, hace muchas diagonales y se desmarca bien”, sostuvo el volante de Sporting Cristal en diálogo con RPP.

Además, se refirió al talante que tuvo la ‘bicolor’ para sacar adelante un complicado duelo, tras una dura derrota ante Brasil. “El grupo de la Selección Peruana es muy fuerte de la cabeza, no es fácil perder en el debut y luego levantarse de la manera en que hizo ayer”, precisó, no sin antes agregar que estaba “muy contento por el presente del equipo, es un gran grupo y el resultado de ayer es por su esfuerzo y sacrificio ante la adversidad”.

Sobre la convocatoria de Martín Távara o a Jhilmar Lora, quienes también son sus compañeros en el elenco rimense, indicó que “es muy importante para la Selección que siempre vayan llegando jugadores y tengan roce internacional. Por ejemplo, le tocó a Martín o a Jhilmar y es muy importante, porque son el futuro. Todos están para competir”.

Un tema que no quedó fuera de la charla fue su desconvocatoria, debido a una lesión del cual ya se encuentra recuperado. “Fueron momentos muy difíciles, justo me agarró para las Eliminatorias y Copa América y recién, hace nueve o diez días, me integré a Sporting Cristal. Fue muy difícil, uno siempre quiere estar, pero por temas de salud no pude”, dijo.

A ello, agregó que “estuve en comunicación con el profesor Néstor Bonillo, sabíamos que los tiempos iban a ser muy justos y al final le tocó estar a otros en la Selección. A mí me queda apoyar, lo que prima es la salud”.





