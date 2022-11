Luego de conseguir dos victorias en los amistosos ante Paraguay y Bolivia, la Selección Peruana cerró el año con un saldo positivo. Y es que de 12 encuentros disputados a lo largo de la temporada, la ‘Bicolor’ sumó siete triunfos, tres empates y dos derrotas. Eso sí, en este 2022, el equipo patrio tuvo cambios en el comando técnico, luego de la salida de Ricardo Gareca y el arribo de Juan Reynoso al banquillo de la Blanquirroja.

La campaña inició con dos cotejos amistoso ante Perú y Panamá. En ese entonces, el plantel era dirigido por el ‘Tigre’, que consiguió un empate (1-1) ante ‘Los Canaleros’ y una victoria (3-0) ante los Reggae Boyz. Con estos dos resultados, el combinado nacional se alistó para afrontar sus últimos cuatro duelos de Eliminatorias Sudamericanas.

Las Eliminatorias Sudamericanas

Ocho días después del duelo ante el elenco centroamericano, la ‘Bicolor’ consiguió un triunfo importante ante Colombia. En Barranquilla, a cinco minutos del final, Edison Flores sacó un zurdazo para el 1-0 a favor del equipo de todos, que pudo meterse a zona de clasificación directa al Mundial Qatar 2022.

Ecuador fue el siguiente rival de la Selección Peruana. No obstante, pese a jugar de local, los de Ricardo Gareca no pasaron del empate (1-1) y culminaron la fecha doble en el puesto 5 de las Eliminatorias Sudamericanas. Si bien la Blanquirroja aún conservaba las chances de lograr el objetivo (clasificar a la Copa del Mundo), sabían que los dos últimos encuentros iban a ser sumamente complicados.

Así, el 24 de marzo del 2022, el equipo patrio salió al campo del Estadio Centenario a disputar un encuentro que tuvo muchas polémicas. Y es que pese a que Uruguay logró salir victorioso por la mínima diferencia, se armó el debate sobre un disparo de Miguel Trauco que parecía haberse metido a la portería rival. Pese a ello, el árbitro ignoró la acción y no cobró a favor del combinado nacional.

Paraguay fue el último competidor, con el cual definiría si accedía al repechaje o no. Perú disputó una gran encuentro, llevándose la victoria por 2-0 con goles de Gianluca Lapadula y Yoshimar Yotún. Con este resultado, aseguró el quinto lugar de las Eliminatorias y accedió a la repesca doonde le tocaba medirse ante el vencedor entre Australia vs. Emiratos Árabes.

El repechaje ante Australia

Días después, se pudo conocer que Australia sería el contricante en esta instancia previa. La ilusión era grande, más aún por todo lo que había logrado Perú para llegar hasta ese momento (venía de vencer 1-0 a Nueva Zelanda en un amistoso). Y si bien en esa repesca no se mostró la mejor versión, parecía que el sueño de llegar al Mundial (nuevamente) era posible. No obstante, el objetivo no se pudo conseguir.

Tuvieron que pasar 120 minutos para que se pueda definir el boleto número 31 a la Copa del Mundo, ya que en el tiempo regular y los suplementarios empataron 0-0. Graham Arnold, técnico de los ‘Socceroos’, atinó con un cambio a último minuto: Andrew Redmayne. El boleto fue clave en la definición de penales y le dio la clasificación a su equipos, que consiguió el boleto por quinta vez consecutiva a la cita mundialista.

La era Juan Reynoso

Fueron semanas de angustia luego de la caída ante Australia, puesto que el futuro de Ricardo Gareca no estaba definido. Sin embargo, el 14 de julio del presente año, se anunció la salida del ‘Tigre’, quien le puso fin a su estadía en el banquillo del equipo patrio tras siete años. Fue Juan Reynoso, extécnico de Cruz Azul, quien llegó como su reemplazo, siendo oficializado el 03 de agosto.

El ‘Ajedrecista’ era consciente de que era un nuevo proceso, con el cual ha podido iniciar con un saldo positivo. Y es que de los cuatro duelos de carácter amistoso disputados bajo su mando, la Selección Peruana ha podido sumar tres triunfos ante El Salvador (4-1), Paraguay (1-0) y Bolivia (1-0).

El único resultado negativo que consiguió Juan Reynoso con la ‘Bicolor’ fue en su debut ante México. En aquella ocasión, el ‘Tri’, dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino, derrotó al combinado nacional por la mínima diferencia con un gol de Hirving Lozano, una de las figuras del plantel.

Así, la Selección Peruana culminó un año 2022 con un saldo positivo. De los 12 encuentros, sumó siete triunfos, tres empates y dos derrotas. Asimismo. logró anotar 16 goles y solo recibió cuatro dianas. En total, alcanzó un 67% de efectividad, números que nos invitan a soñar de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

Los números de la Selección Peruana en el 2022

PARTIDO RESULTADO FECHA TORNEO Perú vs. Panamá 1-1 16/01/22 Amistoso Perú vs. Jamaica 3-0 20/01/22 Amistoso Colombia vs. Perú 0-1 28/01/22 Eliminatorias Perú vs. Ecuador 1-1 01/02/22 Eliminatorias Uruguay vs. Perú 1-0 24/03/22 Eliminatorias Perú vs. Paraguay 2-0 29/03/22 Eliminatorias Perú vs. Nueva Zelanda 1-0 05/06/22 Amistoso Australia vs. Perú 0-0 (5-4) 13/06/22 Repechaje México vs. Perú 1-0 24/09/22 Amistoso El Salvador vs. Perú 1-4 27/09/22 Amistoso Perú vs. Paraguay 1-0 16/11/22 Amistoso Perú vs. Bolivia 1-0 19/11/22 Amistoso





