El cierre de fronteras a causa del coronavirus ha causado algunas dificultades en el fútbol peruano, sin embargo, uno de los más grandes problemas sería reunir a los jugadores que normalmente convoca Ricardo Gareca, de cara a las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022.

En una entrevista con RPP, el estratega argentino aseguró que convocar solo a futbolistas del medio local es una opción si es que las fronteras continúan cerradas. “Tenemos conocimiento de todos los muchachos. Tenemos que estar preparados. Que no me escuchen a mí como un irresponsable. Digo, reuniendo todos los protocolos porque nadie quiere pasar sobre los protocolos, imagínense que de pronto FIFA dice que hay que comenzar todo, Conmebol comenzará con eliminatorias y tenemos problemas con los aviones y con que jugadores no están en sus equipos”, aseguró Gareca.

“Tenemos que contar con jugadores del torneo local. Si tenemos que jugar Eliminatorias con jugadores del torneo local, vamos a hacerlo, pero hay que estar preparados. No sé si esto pasará. Estoy anticipándome y creo que es necesario anticiparse a la jugada”, continuó.

Por tal motivo, en la galería que se encuentra en la parte superior de esta nota podrás conocer a los posibles jugadores que recibirían el llamado del ‘Tigre’ para vestir la camisera de la Selección Peruana.

VIDEO RECOMENDADO

Aldo Corzo y su alegría por el retorno del Fútbol

Aldo Corzo y su alegría por el retorno del Fútbol (Instagram)