“Vemos a Luis Abram próximamente en Italia y debe valer cerca de cinco millones de euros”

Luis Abram encaja perfectamente en el modelo del nuevo futbolista peruano, al igual que Edison Flores. Alejado de los escándalos, el defensa de la Selección trabaja en silencio en Vélez, en donde es considerado titular indiscutible por Gabriel Heinze. De hecho, no se trata de una tarea fácil, teniendo en cuenta lo competitivo que es la liga argentina.

“Con la actuación ante Brasil, no me sorprendería que sea la próxima venta de Vélez. Yo le veo futuro en el fútbol italiano, por sus características: tiene buen cabezazo, es fuerte, juega bien con los pies y es joven. Así no abundan centrales con esa edad”, afirma Martín Ferrara, periodista de Pasión Fortinera, un espacio especializado en brindar información sobre Vélez.

Con 23 años encima y afianzado en la zaga titular de la Selección Peruana, Luis Abram fue tasado por Transfermarkt, la página especializada en tasar a los futbolistas, en más de seis millones de euros. Por supuesto, se trata de un futbolista en pleno desarrollo.

“Vélez se caracteriza por vender bastante bien. Debe estar tasado en no menos de 4 o 5 millones de euros, teniendo en cuenta el buen campeonato de Abram. Por ejemplo, Nicolás Domínguez (mediocentro) fue vendido en 9 millones de euros”; agrega.

“Cuando llegan ofertas a Vélez son de Europa. Llegan de España, como Santiago Cáceres, que se fue a Villareal; Matías Vargas, que acaba de firmar con el Espanyol de Barcelona. Incluso, de Portugal, como Nicolás Otamendi, que fue a Porto”, enfatiza.

“Generalmente, aquí triunfan los uruguayos y paraguayos. Pero con Abram hay una excepción a la regla. Heinze tiene un muy buen concepto. Él se caracteriza en pulir al futbolista, para que deje de ser una promesa y se convierta en una realidad. Luis mejoró mucho y ahora es un titular indiscutible”, concluye.

Luis Abram: de quedar fuera del Mundial a su gran momento con la Selección Peruana. (América TV)

