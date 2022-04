Falta casi un mes y medio para la hora de la verdad. El próximo 13 de junio, la Selección Peruana jugará el repechaje contra Australia o Emiratos Árabes. Y desde México, Luis Abram -sin dejar de lado sus obligaciones con Cruz Azul- es imposible que no mire de tanto en tanto el calendario: es la chance de colocar a la bicolor en Qatar, de quitarse esa espinita de no estar en Rusia 2018 y, por supuesto, de defender (literalmente) nuestros colores ante los ojos del mundo.

Depor visitó al ‘Profeta’ muy lejos de su tierra, pero en un lugar donde se siente como en casa. Y si bien los ‘Cementeros’ no viven su mejor presente -este sábado juegan un partido clave contra América de Pedro Aquino-, el zaguero del equipo de todos no dudó en mostrar su alegría por vestir la camiseta de un club grande. A su vez, se refirió al aporte de Juan Reynoso en su crecimiento y el deseo de quedarse por un tiempo más en el país azteca.

Me tocó ver la práctica y pese a que no es el mejor momento, noto un buen ambiente en Cruz Azul…

La verdad que hay buen ambiente, y sí es una práctica amena y exigente. Estoy muy contento aquí.

¿Cómo se dio tu llegada a Cruz Azul?

Esta posibilidad me la comentó mi representante y sabía que Cruz Azul era un equipo muy importante en México, y no dudé en venir. Gracias a Dios estoy teniendo minutos, estoy aportando al equipo y eso me pone muy contento.

Hoy salieron de la clasificación directa a los cuartos de final, pero el objetivo sigue siendo el título…

Sí, claramente. Este es un equipo que siempre tiene que pelear por títulos. Estamos en eso. Lamentablemente el último partido lo perdimos (cayeron 1-0 contra San Luis) pero no nos aleja del objetivo.

¿Cómo te recibió el grupo y con quiénes tienes más confianza?

Me recibieron muy bien los que habían tenido contacto con Yoshimar Yotún. Me hablaron muy bien de él y gracias a ‘Yoshi’ hice rápido relaciones. Y, la verdad, me llevo bien con varios.

¿Cuál fue el mensaje de Juan Reynoso cuando llegaste y qué te comentó del club?

Me habló muy bien del club y me dijo qué tiene que tener un jugador de Cruz Azul para pelear los campeonatos. Además conoce muy bien la posición (fue zaguero), y puedo ganar muchísima experiencia con él.

¿Hasta cuándo es el préstamo en Cruz Azul?

El préstamo es hasta diciembre. Si se da, muy contento de quedarme. Si me compran, también. Yo doy todo en el día a día por el club.

¿Qué diferencias encuentras con el fútbol español y qué te ha llamado más la atención hasta el momento?

Me encantó que a donde vamos la gente de Cruz Azul siempre está, llena las tribunas. Muy contento por eso. Ahora, el fútbol mexicano es muy exigente, muy rápido y técnico.

¿Qué tal la experiencia de jugar la Concachampions?

Muy linda, y con mucha bronca porque sabíamos que no éramos menos equipo que Pumas. Lamentablemente no pudimos anotar de local y eso nos dejó fuera.

¿Lograste comunicarte con algún compatriota que también está en México?

He hablado con varios y me ha tocado enfrentarlos. Ahora me toca con Pedro (Aquino) y seguramente nos vamos a cruzar. Va a ser la primera vez que nos enfrentemos.

Hay una estadística favorable para los peruanos en México. Pedro Aquino fue campeón con León, Yoshimar Yotún con Cruz Azul y Anderson Santamaría con Atlas...

Esperemos que no sea la excepción conmigo. Trabajamos para eso, estamos en la pelea y ojalá se pueda dar.

Luis Abram ya registra 18 partidos con Cruz Azul. (Photo by Mauricio Salas/Jam Media/Getty Images)

El sueño de ir a Qatar

¿Qué te genera el presente de la Selección Peruana de cara al repechaje?

Me genera mucha expectativa. Estoy muy ansioso la verdad, sería mi primer mundial. Estoy con muchas ganas y esperemos que se pueda dar.

Si bien siempre estuvieron apoyando al grupo, me imagino que para ti y Sergio Peña tendría un valor distinto porque se quedaron fuera de la lista en Rusia 2018...

En el Mundial pasado nos tocó apoyar desde afuera. Estuvimos apoyando al equipo pero en este Mundial, si clasificamos, vamos a tener la oportunidad de ir.

Durante la Eliminatoria, Perú pasó momentos complicados pero felizmente llegamos al repechaje. Creo que el partido clave fue en Barranquilla. ¿Cómo lo viviste?

Desde afuera se sufre más, y me tocó entrar. Traté de hacer lo mejor posible, se lograron los tres puntos y todos quedamos muy contentos por eso.

El gol en Barranquilla nació con el quite de Miguel Araujo. Luego llegó el pase de André Carrillo, la jugada de Christian Cueva y la definición de Edison Flores. ¿Qué sensación vivirlo desde el terreno de juego?

La verdad que fue una explosión de ánimos y emociones. Fue una euforia muy grande para todos. Ganar en Barranquilla no es fácil y felizmente se pudo lograr.

¿Qué tan especial fue ese festejo en el vestuario?

Fue muy lindo, casi nunca se ha ganado en Barranquilla y todos estábamos con los ánimos al tope.

Hubo un momento tenso cuando casi se da un autogol, pero apareció Pedro (Gallese). ¿Conversaste con él de esa jugada?

En el momento fue un error de cálculo, pero felizmente Pedro Gallese es un arquerazo y la pudo sacar. Sí, hubo abrazo. Y, como dije, tenemos un arquero que siempre está.

Luego ya vienen los partidos que nos dan la chance de ir al repechaje. Ahora, ¿se quedaron con lo que pasó en Montevideo?

Hay mucha polémica con ese gol o no gol, pero sabíamos que teníamos que sacarnos esa jugada de la cabeza, porque a los días teníamos que volver a jugar. Había que pensar en Paraguay.

Pensando en el repechaje, ¿Australia o Emiratos Árabes?

Cualquiera, nosotros estamos metidos en ir a Qatar.

La agenda es la siguiente: primero el amistoso con Nueva Zelanda y luego el partido de la verdad...

Hay mucha expectativa, y estoy muy contento de ver al grupo maduro y con ganas de hacer historia otra vez.

Si se dan estos minutos de gloria, la historia se repetiría con Dinamarca y Francia. ¿Te genera algo el grupo?

Claramente es una linda oportunidad para tomar la revancha. Ahora veo a Perú mucho más maduro y con mucha posibilidad, si clasificamos, de seguir en otras etapas del Mundial.

¿Hubo contacto del comando técnico de la Selección Peruana con Luis Abram?

Generalmente se comunican después de cada partido y nos preguntan cómo estamos y eso.

En el esquema de Juan (Reynoso), a veces apareces como central o incluso por izquierda. ¿Te comentan algo de ello desde la Videna?

No me han comentado sobre una posición específica, pero están contentos con que tenga minutos





