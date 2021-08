Luis Abram selló una gran participación con Granada en la victoria por 3-1 sobre Málaga en un duelo amistoso de preparación, en el que se hizo presente con una anotación. El defensa de la Selección Peruana despertó elogios de Robert Moreno, quien destacó su rápido proceso de adaptación.

“Es importante que el central sea zurdo para la construcción del juego, pero no es determinante. Me parece que es la primera mañana que nos ha dicho que ha podido dormir unas horas adecuadas. Acaba de llegar, el proceso tiene que ir rápido para que este a disposición”, sostuvo el DT del conjunto español en conferencia de prensa.

El DT de Granada es consciente de que Luis Abram aún tiene que terminar de adaptarse al equipo, más aún tras su corta pretemporada debido a que se integró tarde al elenco de Los Cármenes debido a su participación con la Selección Peruana en la Copa América.

“Lo pusimos desde el principio para poder darle 45 minutos de competencia porque el otro día jugó 30. Todos los jugadores, y más cuando vienen de una liga tan diferente en cuanto a ritmo como la de Argentina, necesitan adaptación y eso se logra con partidos”, agregó el estratega .

Cabe destacar que el futbolista nacional se perfila a ser uno de los titulares junto a Domingos Duarte, aunque para ello deberá asimilar rápidamente el plan de trabajo de Moreno para lo que será la presente temporada del balompié español.

“Se está adaptando bien. Lo único que le falta todavía es recibir información, pero todavía no lo he querido avasallar con ello porque el pobre está durmiendo tres horas para venir a entrenar y hay que entender que no es fácil cruzar el charco y rendir desde el minuto uno. El chico tiene las condiciones para rendir en la zaga central”, finalizó el entrenador.

