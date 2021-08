El defensa de la Selección Peruana se ganó un lugar en el equipo titular de Granada CF. Luis Abram volvió a ser considerado desde el inicio para un nuevo encuentro amistoso del club de LaLiga Santander, el mismo que lo puso frente a frente con Linares, como parte de su preparación para la temporada 2021-22.

Robert Moreno decidió darle la confianza el central nacional, quien volvió a demostrar que llega con un buen ritmo, a pesar de la seguidilla de encuentros que le tocó disputar desde su reciente llegada a España, luego de su traspaso desde Vélez Sarsfield de Argentina.

Luis Abram se perfila a ser el central izquierdo en Granada CF, aunque el jugador de la Selección Peruana sabe que aún debe complementarse al resto del equipo en el corto tiempo que le resta antes del inicio de uno de los campeonatos más atractivos y competitivos del mundo.

El central es una de las incorporaciones del elenco español para la presente temporada, donde compartirá vestuarios con el goleador colombiano, Carlos Bacca y una de las revelaciones del campeonato pasado, el venezolano Darwin Machís.

Robert Moreno feliz por Luis Abram

El DT de Granada es consciente de que Luis Abram aún tiene que terminar de adaptarse al equipo, más aún tras su corta pretemporada debido a que se integró tarde al elenco de Los Cármenes debido a su participación con la Selección Peruana en la Copa América. Sin embargo, no perdió la oportunidad para elogiar lo mostrado por el defensa en su corto tiempo en España.

“Se está adaptando bien. Lo único que le falta todavía es recibir información, pero todavía no lo he querido avasallar con ello porque el pobre está durmiendo tres horas para venir a entrenar y hay que entender que no es fácil cruzar el charco y rendir desde el minuto uno. El chico tiene las condiciones para rendir en la zaga central”, sostuvo el entrenador en conferencia de prensa.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.