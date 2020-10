Selección Peruana







Luis Advíncula: “No sé si (lo de Zambrano) fue penal, pero antes de eso me cometen una falta clara” El defensa peruano se refirió a una falta que le cometen a él, previo a la jugada ofensiva de Neymar que terminó en el segundo penal, la cual no fue revisada por el juez del Perú vs. Brasil ni por el VAR.