Selección Peruana: ¿Luis Advíncula volvió a Sporting Cristal?

¿Regresa al club de sus amores? Luis Advíncula sorprendió a todos los hinchas de Sporting Cristal al ponerse la indumentaria de entrenamiento y unirse a las prácticas del primer equipo en La Florida.

El 'Rayo' subió parte de los entrenamientos en los que probaba su velocidad con la de Carlos Lobatón en Instagram y emocionó a todos los hinchas. "Entrenando en casa", escribió.

El lateral de la Selección Peruana; sin embargo, todavía no piensa en volver a su ex club. Solo aprovecha para mantenerse en forma antes de regresar a México y sumarse a las filas de los Lobos BUAP, claro eso si es que no le sale alguna otra oferta por ahí.

De todas formas, Luis Advíncula siempre ha maniifestado que Sporting Cristal es su casa y que en algún momento volverá para ponerse la camiseta rimense.

Después de su buen Mundial, el lateral derecho es sondeado por equipos europeos, pero por lo pronto su futuro es México, donde Tigres, club dueño de su carta pase, extendió su préstamo con los Lobos BUAP.