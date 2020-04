Luis Advíncula y Yoshimar Yotun se juntaron en Instagram y compartieron muchas anécdotas en una divertida conversación en vivo. Ambos recordaron cuando fueron parte de los ‘Jotitas’ y cómo fueron ‘borrados’ de la Selección Peruana Sub 17 que dirigía Carlos Picerni.

“A mí me sacaron antes de ir al Sudamericano”, dijo Yoshimar Yotun. "Siempre voy a estar indignado con los ‘Jotitas’ añadió entre risas Luis Advíncula y pasó a contar su historia.

“Las dos canchas de siempre estaban juntas. En una cancha estaban jugando unos negritos de Chincha y me puse a verlos tomando mi agua. Cuando escucho un pito, volteo y veo a toditos entrenando en la otra cancha, dejé el vaso y fui corriendo. Estaba de entrenador Picerni que después me lo encuentro en Newell’s y yo pensé que no se acordaba de mí”, relató.

“Yo le había contado a mis compañeros que él fue quien me botó de la Selección. Yo llegué a la cancha y me dijo andáte, ándáte, nadie me dijo nada, yo estaba en Sullana que tenía menos peso que una pluma. Te llamamos me dijeron y nunca más", contó riendo.

“Después del Mundial dijeron que iban a hacer otra convocatoria”, afirmó Yoshimar Yotun. “Ni un mensaje misio me llegó", añadió entre risas. “El grupo ya había conseguido ir al Mundial y era muy complicado que alguien más entre. Lo merecían los que estaban”, afirmó Luis Advíncula.

