Llegar a la Selección Peruana suele poner a los jugadores en los ojos del mundo y ello lo sabe bien Luis Iberico, quien se encargó de defender a su compañero, Santiago Ormeño, luego de su rendimiento ante Ecuador que causó que sea duramente criticado por cierto sector de la hinchada blanquirroja.

“Conozco a Santiago Ormeño, sé que es un gran jugador y gran persona. Lo de las críticas le pasa a cualquier futbolista, hay que tener mucha cabeza”, declaró el atacante, en diálogo con ‘Fútbol como cancha’ de RPP.

Luis Iberico sabe que Ricardo Gareca siempre lo tiene en consideración en las nóminas de la Selección Peruana, pero es consciente de que aún debe trabajar mucho para ir ganando lugar en las preferencias del ‘Tigre’ para el armado de la zona ofensiva del equipo bicolor, por lo que redobla esfuerzos en cada entrenamiento.

“Estaba con la mentalidad de ser convocado luego de que estuve en los amistosos, no se pudo dar pero vengo haciendo el mismo trabajo siempre. Mi cabeza está también en salir a jugar fuera del Perú”, agregó el delantero nacional de Melgar de Arequipa.

Por otro lado, Luis Iberico reconoció que se siente más que cómodo en Arequipa. Además, espera alcanzar una cifra importante con el equipo ‘Dominó' a final de temporada, la misma que podría abrirle las puertas del fútbol internacional.

“En Melgar he estado muchos años, me han tratado muy bien y me quedé con la espina de buscar el campeonato. Tengo la confianza del entrenador Néstor y eso fue importante para poder quedarme. Estaría tranquilo con más de 20 goles en la temporada, espero que se dé”, finalizó.





