Es relevante destacar que la ‘Blanquirroja’ cuenta con un dato a su favor. El conjunto llanero no ha logrado obtener una victoria en suelo peruano durante un proceso clasificatorio. En los nueve encuentros que disputaron como visitantes, la ‘Vinotinto’ cosechó siete empates y dos derrotas. No obstante, han demostrado ser un rival que siempre nos hace sufrir, como el gol agónico de Raúl Ruidíaz en las Eliminatorias Rusia 2018, después de comenzar perdiendo por dos goles. Esta es la razón por la que llegan con la motivación de superar esa deuda pendiente y lograr su primera victoria como visitantes en Perú.

La supremacía peruana es evidente en los enfrentamientos clasificatorios, ya que hemos marcado 16 goles y solo hemos permitido que nuestro arco caiga en cinco ocasiones. Mantuvimos nuestra portería invicta en más del 50% de los compromisos, y solo en una ocasión la ‘Vinotinto’ logró anotar más de un tanto. En dos encuentros, superamos a nuestro rival por tres goles o más, y solo en una ocasión no logramos marcarles.

Eliminatorias Resultado Qatar 2022 Perú 1-0 Venezuela Rusia 2018 Perú 2-2 Venezuela Brasil 2014 Perú 2-1 Venezuela Sudáfrica 2010 Perú 1-0 Venezuela Alemania 2006 Perú 0-0 Venezuela Japón-Corea 2002 Perú 1-0 Venezuela Francia 1998 Perú 4-1 Venezuela México 1986 Perú 4-1 Venezuela Inglaterra 1966 Perú 1-0 Venezuela

Ahora es momento de analizar cuáles serían los puntos clave que Perú debería aprovechar para vencer a Venezuela por la sexta fecha de las Eliminatorias 2026. Desde la zona defensiva, pasando por la pelota parada, la dependencia de Soteldo y las bajas que presentará, se vislumbra una luz de esperanza para sumar el primer triunfo en el presente proceso.

Zaga sin rodaje

En la defensa central, a pesar de haber realizado un buen trabajo contra Ecuador, Wilker Ángel y Christian Makoun no fueron sometidos a una presión profunda debido al estilo de juego del rival. Ambos futbolistas atraviesan una situación similar a nivel de clubes, ya que no han sido considerados por Aucas y New England Revolution, respectivamente. Desde la última fecha FIFA hasta la actualidad, el único que ha sumado minutos es Makoun, con apenas 8 minutos en el campo de juego.

La escasa regularidad plantea la incertidumbre sobre si podrán mantener esa fortaleza como zaga central en un planteamiento de visita, como el que enfrentarán ante Perú. Ambos defensores deberán enfrentarse constantemente al ‘9′, ya sea Paolo Guerrero o Gianluca Lapadula, además de posicionarse para contribuir a la salida del equipo. Existen dudas sobre si estos jugadores podrán cumplir completamente con sus funciones, siendo una de las pocas incertidumbres en el conjunto llanero.

Minutos en los ultimos partidos

Jugador Club Minutos Wilder Ángel Aucas (Ecuador) 0′ Christian Makoun New England Revolution (Estados Unidos) 8′

La importancia de Soteldo

En los dos encuentros que Venezuela disputó como visitante, frente a Colombia y Brasil, en las Eliminatorias 2026, Fernando Batista optó por dejar a Yeferson Soteldo en el banco de suplentes. Prefirió alinear a más hombres especializados en la marca para resguardar el marcador. En consecuencia, el equipo sintió la ausencia de su creativo, su jugador diferencial. Las oportunidades de gol fueron escasas en ambos enfrentamientos. No se sabe si ante Perú el planteamiento será un poco más arriesgado y si decidirá enviar al campo de juego al talentoso jugador del Santos.

No obstante, cuando el ‘10′ estuvo en el campo de juego, gran parte del juego se centró en la banda donde se encontraba. Aunque actualmente atraviesa un buen momento, los próximos rivales están advertidos de que, si logran marcarlo y siguen de cerca sus movimientos, Venezuela podría empezar a experimentar incertidumbres. En ciertos momentos, el equipo parece depender en exceso de Soteldo, y esto se vuelve más evidente cuando tienen dificultades para abrir el marcador.

El jugar en libertad le ayuda a generar sorpresa, pero si se logra establecer una marca personal, las cosas pueden complicársele. Está claro que el sector izquierdo es donde más peligro genera, pero no suele limitarse a jugar exclusivamente abierto. Realiza movimientos para llegar sin marca al centro del área. Este aspecto aún no ha sido completamente descifrado por los rivales, pero si Reynoso lo tiene identificado, podría comenzar a incomodarlo y generar desesperación en el equipo vinotinto.

Yeferson Soteldo en Venezuela vs. Ecuador. (Imagen: Captura)

Bajas de peso

Para este encuentro, Fernando Batista no podrá contar con dos jugadores clave en su esquema. El primero en quedar fuera fue José ‘Brujo’ Martínez, quien recibió una tarjeta amarilla ante Ecuador. Esta amonestación lo dejará fuera del enfrentamiento contra el conjunto peruano. El destacado jugador de Philadelphia Union en la MLS ha disputado el 85% de los minutos en los cuatro enfrentamientos con Venezuela. Ha desempeñado un papel fundamental en el doble pivote junto a Yangel Herrera, aportando tanto en la marca como en el juego.

La otra ausencia destacada será la del experimentado referente de la selección: Tomás Rincón. Aunque solo inició en dos cotejos, su jerarquía es fundamental para mantener la estabilidad en los encuentros. Una lesión fibrilar en el isquiotibial derecho le impedirá enfrentarse a su excompañero en el Hamburgo, Paolo Guerrero. Curiosamente, Rincón fue titular en los dos encuentros que los llaneros jugaron como visitantes, acumulando un total del 54% de los minutos en cancha.

Jugador Posición PJ Porcentaje de minutos José Martínez Mediocampista 4 85% Tomás Rincón Mediocampista 4 54%





