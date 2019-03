Lo cogió de punto: Marcos López y la broma que le hizo Luis Advíncula mientras declaraba [VIDEO]

Video: José Luis Saldaña - Enviado especial



Feliz por la nueva oportunidad. Marcos López fue convocado a la Selección Peruana y no pudo ocultar la alegría que le genera el volver a ser considerado por Ricardo Gareca para los amistosos de la bicolor.

"Creo que son jugadores interesantes los que forman parte de este grupo. Uno siempre soñó con jugar al lado de ellos y estoy agradecido por la oportunidad. Admiro a cada uno de los que están aquí" señaló el jugador nacional.

Cuando todo transcurría con normalidad, Marcos López sufrió una broma de Luis Advíncula. El lateral derecho de la Selección Peruana lo vaciló con el peinado. "Díganle que se corte el pelo", se le escuchó decir a 'Bolt'.

"Es bueno que los compañeros te bromeen porque te hacen sentir parte del grupo. Ahora me dijeron que tengo que cortarme el cabello. Siempre me lo corto, pero esta vez el peluquero no llegó", agregó, entre risas, López.

La Selección Peruana se medirá con Paraguay este 21 de marzo y el 26 hará lo propio con El Salvador como parte de su preparación para la Copa América Brasil 2019.