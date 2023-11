Este último martes, la Selección Peruana empató 1-1 con Venezuela, en el marco de la sexta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Sin ninguna duda, un resultado que complicó a la ‘Bicolor’, que marcha en el último lugar del proceso Clasificatoria. Como era de esperarse, la continuidad del técnico de Juan Reynoso fue un tema que el área legal de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) empezó a tocar, luego de aceptar la recomendación brindada por el área deportiva, encabezada por Juan Carlos Oblitas. No obstante, disolver el contrato con el ‘Ajedrecista’ no será nada fácil, puesto que el DT no tiene pensado dejar el cargo.

Al menos así lo dio a conocer su representante Mathias Fariña, quien tuvo una entrevista con el programa PBO Campeonisimo. En esta breve charla, el agente del estratega nacional confirmó que mantiene una constante comunicación con la FPF, aunque aún no se ha tocado el tema de su salida. Eso sí, el extécnico de Cruz Azul busca cumplir su contrato, el cual culmina en diciembre de 2025.

“Desde que empezó toda esta experiencia con la selección peruana, siempre hemos tenido un diálogo con la gente de Federación con la que nos competía tener un vínculo directo y siempre nos han tratado de excelente manera. El diálogo es frecuente y permanente y no es que se haya acrecentado en esta fecha. Hemos tenido como siempre, diálogos en las últimas horas, en buenos términos”, mencionó.

Asimismo, aseguró que la Federación Peruana de Fútbol aún no le comunicó nada relacionado a la desvinculación del ‘Ajedrecista’: “No nos han comunicado de parte de Federación la intención de despedirlo. Juan es una persona extremadamente leal, es extremadamente trabajador, es muy fácil hablar desde el desconocimiento pero de quienes trabajan con él a diario, tiene un apoyo total a lo que está haciendo y públicamente varios jugadores han expresado su apoyo, están a muerte con el proyecto”, añadió.

Mathias Fariña también dio detalles del contrato y aseguró que se vienen moviendo de acuerdo a la “línea del plan de acción” que coordinaron junto a la FPF. “Es un proyecto a largo plazo, más amplio que un resultado deportivo de 2, 3 o 4 partidos y eso se plasmó en un contrato muy claro y bien trabajado de ambas partes, con profesionales de ambas partes. Se recogió a nivel documental lo que se acordó, que era respetar un proceso a largo plazo y que no se iba a juzgar en función de los resultados o el clamor popular”, señaló.

“Entiendo la molestia de la gente, los resultados no han sido los esperados pero Juan, el cuerpo técnico, los jugadores y la gente de Federación cercana al proyecto, están convencidos de eso. Entiendo que hay gente que no tiene los mismos intereses para el fútbol peruano que tiene Juan. Él está convencido, porque los jugadores están convencidos, de que en el proyecto hay luz al final del túnel y por ese motivo Juan no se va a bajar del barco, independientemente de la molestia de la gente”, agregó.

Finalmente, el representante del DT nacional mencionó que la FPF “está en todo su derecho de tomar la decisión que quiera, si la decisión es rescindir unilateralmente el contrato de manera anticipada, Juan no tiene mucho para hacer más que decir ‘perfecto, pasemos a ver lo que se acordó’. La realidad es que yo no conozco lo que está pasando en el seno de la FPF. El contrato está muy claro, muy bien hecho de ambas partes. Nosotros estamos pidiendo que se respete lo que se habló. Los involucrados sabíamos que este era un escenario posible, se acordó una cosa, se escribió”.

La postura de Reynoso sobre la decisión de Oblitas

La conferencia de prensa del entrenador nacional estuvo muy movida y la consulta sobre su posible salida no se hizo esperar, teniendo una respuesta directa por parte del ‘Ajedrecista’, quien confirmó que no había tenido comunicación directa alguna con el encargado del área deportiva de la FPF.

El DT de la blanquirroja también se refirió a la posible solicitud que realizó Juan Carlos Oblitas (según Liga 1 Radio, el director deportivo de la FPF pidió la renuncia del estratega): “Yo, la verdad, no sé nada. Lo vi antes del partido, lo vi al final del partido. Me extraña porque si se lo ha dicho a Liga 1, me lo tuvo que haber dicho en el vestuario. Quiero pensar que es una situación que no es real”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO