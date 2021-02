Matías Succar arrancó el 2021 con buen pie al ser fichado por el LASK Linz de Austria. El delantero de la Selección Peruana ahora vive su primera experiencia como futbolista profesional en el extranjero y se va acoplando poco a poco al equipo. Incluso se lució con un gol en un partido amistoso de pretemporada contra Lafnitz.

“Cada día me siento mucho mejor, adaptándome al nuevo equipo, al cambio de país. Me siento cómodo, me siento bien y tratando de mejorar día a día”, sostuvo en una entrevista con la Sobremesa de Radio Ovación.

El tema del idioma no es un problema para el jugador, al menos no en el club, ya que comentó que gran parte del grupo habla inglés. Sin embargo, él no quiere quedarse atrás y ya practica el alemán austriaco.

“Aquí hablan todos alemán, el 90% habla inglés en mi equipo y nos podemos comunicar sin problemas. Tengo un compañero panameño que habla español y que me ayuda con ese tema, y tratando de aprender el idioma para sentirme más adaptado”, precisó el jugador.

Por otro lado, Matías Succar también fue consultado sobre la Selección Peruana. El jugador recibió el llamado de Gareca por primera vez el año pasado y se ilusiona con volver a estar en la lista del ‘Tigre’; no obstante, sabe que para lograrlo necesita tener continuidad.

“Espero poder tener continuidad en estas semanas, sino me toca seguir trabajando. Sería un orgullo volver a estar en la selección, pero lo tomo con calma. Sé que estoy en un proceso de adaptación aquí y no tengo ningún apuro. Quiero que llegue el momento de jugar en la selección cuando esté preparado y para eso tengo que tener minutos”, señaló.

En la misma línea, Succar fue consultado por la competencia que existe en la delantera de la ‘bicolor’, donde aún están jugadores de larga trayectoria como Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Raúl Ruidíaz. “No me siento el elegido ni el reemplazante de nadie, tengo que seguir trabajando. Todavía me falta mucho, pero es lindo que haya una linda competencia entre los delanteros peruanos, eso nos hace bien a todos y la más beneficiada será la Selección Peruana”, finalizó.





