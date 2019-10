Miguel Araujo tras fichar por FC Emmen: “No se me pasó por la mente regresar al fútbol peruano”

Fueron días de ansiedad y desesperación para Miguel Araujo , mientras se solucionaba su situación. Pero él nunca perdió la esperanza de encontrar equipo. Por eso se mantuvo entrenando en Europa. Y aunque estuvo cerca de fichar por el Nantes de Cristian Benavente, FC Emmen fue quien se lo llevó.

“Yo hablé con la gente de Talleres. Ellos me avisaron, casi al finalizar mi contrato, que tenían problemas económicos. Aun así no se me pasó por la mente regresar al fútbol peruano. La meta que uno se pone es emigrar y jugar afuera, sobre todo en Europa”, afirmó Miguel Araujo, en diálogo con RPP Noticias.

“He firmado por dos años. Estaba cerca de llegar al equipo de Cristian Benavente. Luego, en la Selección estaba trabajando con Bonillo. Después vine a un centro de alto rendimiento”, agregó el defensa.

En ese sentido, el exjugador de Alianza Lima se mostró entusiasmado con regresar a la Selección Peruana para los amistosos de noviembre con miras a las Eliminatorias Qatar 2022.

“Hablé con Néstor Bonillo. Primero me felicitó, que lo aproveche al máximo, porque estaban pendiente de mí. La competencia en la posición de centrales es muy dura, pero nos hemos vuelto una familia solidaria y unida. Nosotros solo trabajamos en el campo, Ricardo Gareca decide quien juega”, concluyó.

Las impresiones de Miguel Araujo, tras fichar por FC Emmen de Holanda. (Video: Instagram)

