Preciso y claro. Miguel Araujo no le da vueltas a una pregunta, responde de manera concisa ante las consultas, a seis días del partido frente a Chile por las Eliminatorias a Qatar 2022. El zaguero central de la Selección Peruana, quien apunta a ser titular en lugar del suspendido Carlos Zambrano, se refirió a la convocatoria de Gianluca Lapadula, del Benevento, la actualidad de la Blanquirroja y también del Emmen FC, que no la pasa bien en la Eredivisie.

Miguel, a nivel personal, ¿cómo va la actualidad con Emmen?

Bien, la verdad me siento muy cómodo, con el grupo, los hinchas y los dirigentes. Todos nos han tratado de la mejor forma. Han hecho que nos adaptemos más rápido al país (Países Bajos) y ahora han venido jugadores nuevos que también se acoplan de la mejor manera.

¿Cómo tomas la responsabilidad de tener la cinta de capitán del equipo?

Creo que hay que tomarlo tranquilidad. Me enteré justo llegando a casa, porque llegó una lista y ahí decía quién sería el capitán. Lo tomé bien, contento, y creo que es parte de mi trabajo que he venido realizando. El tema es que también me quedé acá los siete meses sin ver a mi familia por la pandemia, sin ver a mi hijo. Todo eso lo sabe el club y estoy muy agradecido con el ‘profe’.

Esa capitanía refuerza tu liderazgo como persona…

Yo la verdad me considero un líder dentro y fuera del campo. Primero hay que mentalizarse, hay que creérsela. Siempre estoy hablándole a mis compañeros. Si uno falla, le levanto la moral. Este es un tema psicológico y eso lo trabajo, me ayuda a plasmarlo dentro del campo y ayudo a mis compañeros.

En los entrenamientos y en el campo, ¿cómo es la comunicación con los compañeros?

Sergio y yo nos comunicamos con el inglés. Ellos sí hablan en neerlandés, que ya es un poco más complicado.

Con la suspensión de Carlos Zambrano (tres fechas), ¿te sientes titular ante Chile?

La verdad, no lo tengo claro. Creo que primero tengo que llegar a Videna, y simplemente hay que pelear el puesto. Hay una linda competencia y tenemos que entrenarnos al máximo nivel. El que lo tiene que decidir es el ‘Tigre’ Gareca.

¿Cuál es tu opinión con respecto a la convocatoria de Lapadula?

Es muy bueno, he visto algunos partidos de él. La verdad, uno siempre está contento que se sigan sumando jugadores a la Selección. Como siempre lo dice Ricardo, la Selección está abierta para todos. Hay que acoplarlo de la mejor manera, como hicieron con cada uno de nosotros. Fue una sorpresa, la verdad, pero sé que vendrá a sumar y a dar todo de sí.

¿No crees que pueda romper el grupo?

A cada uno le ha tocado ser nuevo en la Selección, y la verdad que ahora somos una familia. Ningún jugador que entra, podrá romperla. Conozco la calidad de gente que tenemos, y le van abrir las puertas de la mejor manera. Todos harán que se acomode rápido al grupo. Si a él le va bien, a la Selección le irá bien.

¿Tu punto de vista con respecto a las Eliminatorias?

Hay que empezar a escalar, a ganar partidos. La última fecha doble conseguimos solo un punto, y ahora hay que corregir nuestros errores. Nuestras expectativas son altas, y uno está con ansias para llegar a la Selección y dar todo de uno.

Más allá de Chile, también está partido contra la Argentina de Messi…

Sí, ya nos tocó enfrentarnos. Todos los partidos son distintos, hay que ir paso a paso. Mentalizarnos para Chile y sacar los tres puntos y sino empatarlo.

Finalmente, ¿Emmen sigue de malas en la liga?

Hemos tenido algunos partidos increíbles. Dar chance al rival te cuesta los puntos, el grupo ya lo entendió, veo bien al equipo y vamos a sacar los tres puntos el domingo.

ESCUCHA LA ENTREVISTA