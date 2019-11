El fin de semana se vivió un duelo de peruanos en Francia. Saint-Étienne de Miguel Trauco enfrentó a Nantes de Cristian Benavente. El triunfo fue para el equipo del lateral y con un gol que anotó de cabeza. El tanto del jugador le trajo consecuencias durante el vuelo que ambos realizaron juntos a Miami para unirse a los trabajos de la Selección Peruana.

¿Qué sucedió? Miguel Trauco contó que su compañero de vuelo lo vaciló de los lindo. “El ‘Chaval’ me ha estado ‘cochineando’ por mi gol. Yo hacer un gol en la Liga francesa, y de cabeza. Dice que no me tenía registrado con esa.”, contó entre risas en el aeropuerto de Miami.

El lateral de la ‘bicolor’ también se refirió al título de Raúl Ruidíaz, con quien lo une una gran amistad desde la época en la que jugaron juntos en Universitario de Deportes. “Feliz por él, es un crack. Ahora a esperarlo y que venga a sumar a la Selección Peruana, se lo merece. Ya se le abrirá el arco y no va a parar”, dijo.

Miguel Trauco se sumó a la Selección Peruana en Miami. (Video: José Luis Saldaña)

Miguel Trauco afirmó que el grupo va a extrañar a Christian Cueva y André Carrillo, quienes no estarán ante Colombia y Chile por decisión de Ricardo Gareca: “Los vamos a extrañar, pero nos adaptamos rápido a la situación, los que estamos lo hacemos bien. Al que le toca siempre trata de aprovechar su oportunidad y eso se nota. Son referentes pero con el trabajo de los chicos lo haremos bien”.

“Colombia es un equipo muy fuerte, lo hemos enfrentado y este partido nos va a servir para mejorar”, finalizó.

Miguel Trauco sobre Raúl Ruidíaz: "Es un crack" (Video: José Luis Saldaña)

