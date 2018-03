Por Omar Paredes V.

Oparedes@depor.pe



Su ansiedad es comprensible, a pesar de que desde su llegada a Río de Janeiro fue difícil ganarse un nombre en Flamengo. Miguel Trauco no pasa sus mejores días, tras superar una inoportuna lesión en la ‘pre’, pero piensa dar lucha. No quiere perder por nada del mundo un lugar en Rusia 2018.

En exclusiva con Depor, el ‘Genio’ descartó un préstamo inmediato. Es más, a contracorriente de lo que se supone, el DT Paulo César Carpegiani lo tiene en sus planes.

“Solo somos dos laterales izquierdos en el ‘Fla’ y la temporada es larga. No dialogué con el profesor Carpegiani, pero me pidió que esté listo. Aún me estoy reacomodando de la pretemporada”, indicó.

Miguel Trauco y algunas frases que nos dejó. Miguel Trauco y algunas frases que nos dejó.

Por el Mundial

Con contrato hasta diciembre de 2019, Trauco no baja la guardia. Espera el guiño de su técnico para volver al ‘11’ del ‘Mengao’. El lunes aparecerá en la lista de Gareca para los amistosos ante Croacia e Islandia. No en su mejor forma, pero con la moral al tope. Ningún cuestionamiento lo debe superar.



TE PUEDE INTERESAR

Cada día falta menos para el Mundial, aquí te dejamos algunas palabras para que vayas aprendiendo.