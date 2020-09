Miguel Trauco reconoció que existió interés de equipos de la Primera División de España por contar con sus servicios, de cara a la presente temporada en el ‘Viejo Continente’. Sin embargo, su actual institución no le permitió al futbolista de la Selección Peruana avanzar en las negociaciones por intereses propios.

“Tenía ofertas de LaLiga, pero se cayeron porque mi club no quería a préstamo, quieren venderme. El 5 de octubre sabré si me quedo o me voy. La prioridad de mi equipo es venderme”, sostuvo el jugador de Saint-Étienne en un Live que realizó desde su cuenta oficial de Instagram.

El futbolista de la Selección Peruana no se siente del todo conforme con su actualidad en Francia, por lo que no descarta cambiar de camiseta muy pronto. Para despejar dudas sobre su futuro, Miguel Trauco considera que tendrán que pasar unos días más.

“Siento que mi entrenador me quiere vender, pero hasta ahora nada. Yo también estoy incómodo porque quiero jugar, pero tengo que esperar. Algunas cosas se escapan de mis manos”, agregó el lateral izquierdo que milita en la Ligue1 de Francia.

La Selección Peruana ya sabe qué día debutará en las Eliminatorias

El jueves pasado, la FIFA y CONMEBOL llegaron a un acuerdo para que las Eliminatorias Sudamericanas inicien en octubre, tal como se había planificado anteriormente. De este modo, la Selección Peruana arrancará su participación en el certamen ante Paraguay.

Este viernes, FIFA anunció la fecha del choque entre Paraguay y Perú, el cual se llevará a cabo en el estadio Defensores del Chaco, ubicado en la ciudad de Asunción. El enfrentamiento se encuentra programado para desarrollarse el 8 de octubre, a partir de las 5:30 p.m. (hora peruana) y podrás seguirlo a través de Movistar Deportes y Latina TV.

Luego del duelo ante Paraguay, la blanquirroja recibirá el martes 13 de octubre a Brasil en el Estadio Nacional de Lima, para cerrar la primera fecha doble de las Eliminatorias.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

El ex jugador de Alianza Lima habló sobre el partido de Alianza Lima frente a Estudiantes de Mérida