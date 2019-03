El minuto a minuto de la Selección Peruana en su tercer día de entrenamiento en Estados Unidos [VIDEO]

El tercer día de entrenamiento de la Selección Peruana en Estados Unidos inició con un abrazo fraterno entre los entrenadores de ambas escuadras. El hecho sucedió cuando los dirigidos por Eduardo Berizzo salían del Red Bull Arena y los dirigidos por Ricardo Gareca ingresaban a la cancha.

El saludo entre Ricardo Gareca y Eduardo Berizzo. (Video: José Luis Saldaña)

Ricardo Gareca agradeció el gesto de su colega con un gran abrazo y el tiempo alcanzó para una breve conversación entre ambos entrenadores.



El día de entrenamiento de la 'bicolor' inició con un énfasis especial en los arqueros de la Selección Peruana. Pedro Gallese, José Carvallo y Carlos Cáceda trabajaron con intensidad bajo la dirección de Alfredo Honores, quien no dejó pasar por alto ningún detalle.

El entrenamiento de los arqueros de la Selección Peruana. (Foto: Daniel Apuy / Video: José Luis Saldaña / Enviado especial)

El director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas llegó a la concentración de la Selección Peruana en Estados Unidos y habló sobre los temas extradeportivos que afectan a la selección.

“Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo. No voy a decir que estas cosas extradeportivas no nos afectan, es lógico. Esa es mi función: tratar de que al grupo no salpique eso y que se maneje de una manera”, afirmó Juan Carlos Oblitas a su llegada a New Jersey.

Las declaraciones de Juan Carlos Oblitas, desde Estados Unidos, sobre el pedido especial que la hará a Ricardo Gareca. (Video: José Luis Saldaña)

Al promediar las 12:40, Ricardo Gareca brindó una conferencia de prensa para hablar del próximo encuentro de Perú ante Paraguay. El entrenador dejó en claro una preocupación que debe revertir.

"Me preocupa haber encajado tantos goles pero eso es más una ocupación. Es necesario retomar esa solidez que tiene que tener todo equipo para ambicionar cosas importantes", indicó.



Por la tarde, Antonio García Pye, gerente de selecciones, partió hacia Washington con la finalidad de ver la logística y dejar todo listo para que la Selección enfrente a El Salvador el próximo 26 de abril.

Para cerrar el día con broche de oro, Jefferson Farfán recibió a hinchas que llegaron hasta el hotel para firmar autógrafos y tomarse algunas fotografías.

Jefferson Farfán recibe baño de popularidad a pocos días del partido ante Paraguay. (Video: José Saldaña)

► Perú vs. Paraguay: Ricardo Gareca va por un fichaje antes de la Copa América [VIDEO]

► Ricardo Gareca está contento por el regreso de Christian Cueva a la Selección Peruana

► Perú vs. Paraguay: fecha, hora y canal del partido amistoso en Estados Unidos

► Benavente a Gareca tras mudarse a Egipto: “No le puedes agradar a todo el mundo”