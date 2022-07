Este jueves por la mañana, se confirmó que Ricardo Gareca no seguirá al frente de la Selección Peruana: el ‘Tigre’ y todo su grupo de trabajo no llegaron a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), luego de las reuniones realizadas en Buenos Aires. Por supuesto, las reacciones alrededor del mundo futbolístico no se hicieron esperar. Y uno de los que se pronunció fue Mister Chip.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el experto en datos tuvo unas palabras para el ‘Tigre’ y destacó su labor durante el tiempo que fue DT de la ‘blanquirroja’, entre el 2015 y 2022. “Una lástima. Ha hecho un trabajo extraordinario”, sostuvo el comunicador español junto a un tuit de Fernando Carlos, periodista de Telefe, en el que sostiene que no hubo acuerdo y que el entrenador argentino deja la Selección Peruana.

Foto: captura Twitter

Luego de sostener varias reuniones con la FPF, las partes no llegaron a un acuerdo y le pusieron fin a las negociaciones. Ese detalle y el mal manejo de la operación, generó que Ricardo Gareca y su grupo de trabajo le pongan fin a su proceso en la bicolor.

La última etapa de las reuniones se dieron desde el martes 12, en Buenos Aires. En la misma participó Mario Cupelli, abogado de Ricardo Gareca, y Jean Marcel Robilliard, secretario general de la FPF. Aquel día no hubo buenas sensaciones. Desde la Federación Peruana de Fútbol ofrecieron la renovación pero con una reducción cercana al 40 %.

Ricardo Gareca llegó en 2015 y logró poner a Perú en una cita mundialista después de 36 años, a Rusia 2018. Además, llevó a la ‘bicolor’ a la final de la Copa América en Brasil 2019, más allá de los números que logró sumar a lo largo de dos periodos: 96 partidos, de los cuales 39 fueron triunfos, 23 empates y 34 derrotas. Además, tiene 120 goles a favor y 108 en contra.





