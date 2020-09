La Selección Peruana podría tener su primer revés tras la convocatoria de Ricardo Gareca para las primeras jornadas de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, en las que la bicolor se medirá con Paraguay (en Asunción) y Brasil (en Lima).

La MLS no ve con buenos ojos ceder a sus jugadores para que defiendan los colores de sus países en la competencia internacional, puesto a que consideran que es un factor de riesgo muy grande ante la posibilidad de contar con contagios de COVID-19.

La Selección Peruana y la de Paraguay fueron una de las primeras en ser notificadas de esta decisión por parte de la MLS, la misma que generó una rápida reacción de las federaciones, quienes esperan una respuesta de Conmebol y FIFA para interceder por ellas y no verse afectadas.

Desde Estados Unidos, según detalla The New York Times, una alianza de ligas, la principal asociación de clubes de Europa y el sindicato mundial de jugadores (FIFPro) sostuvieron una reunión urgente con FIFA para discutir el tema de las dos próximas rondas internacionales de juegos -en octubre y noviembre- alarmando a todos al no llegarse a ningún acuerdo.

La Selección Peruana convocó a seis jugadores que actualmente militan en la MLS (Pedro Gallese, Alexander Callens, Edison Flores, Raúl Ruidíaz, Marcos López y Yordy Reyna), por lo que sería uno de los combinados más afectados, de mantenerse la posición de la MLS.

Cabe destacar que FIFA está en la posibilidad de sancionar a los clubes que no liberen a sus futbolistas, evitando que los utilicen en las competiciones que disputan en los respectivos equipos.





