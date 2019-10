Es momento para empezar a cambiar: 'Tribuna de Papel', la columna del Director

Por Walter Corzo

Director periodístico

Cualquier problema resulta menor ante los días difíciles que vive el Perú. Pero, en el país y en la vida misma, la actividad tiene que continuar en todos los ámbitos. Y eso lo saben muy bien en la Videna. Por eso, Christian Cueva se sumó ayer a las prácticas de la Selección Peruana.

Claro, no se puede pasar por alto su último escándalo: pelearse en un club nocturno de Sao Paulo. Lamentablemente, no es la primera vez que el atacante es vinculado a esta clase de noticias. Si bien acaba de reconocer que ha tenido actitudes infantiles, que entienda que los golpes no nos llevan a nada bueno. En ninguna actividad.

La primera consecuencia de sus actos es que no la ‘hizo’ en los últimos equipos en los que jugó. Pese a eso, Ricardo Gareca siempre lo respaldó: prueba de eso es que lo llevó a la Copa América de Brasil y no faltó a la última convocatoria, para jugar ante Ecuador y el ‘Scratch’.

Acá hay una cuestión de confianza. Pero lo que tiene que hacer Christian Cueva es dejar esas actitudes que lo alejan de la imagen de un futbolista profesional, trabajar y demostrar que, pese a que por ahora está fuera del Santos, aún puede rendir con la bicolor.

Debe evitar que el ‘ Tigre’, en su justo derecho y cansado de tantos desatinos de su parte, disuelva la relación amical y futbolística que tienen. Si eso sucede, ni un nuevo congreso podrá salvarlo. Quedará fuera del radar del técnico.

La blanquirroja, así como el país, siempre debe estar primero que todo. De cara a las próximas eliminatorias mundialistas, se vienen tiempos nuevos para la Selección Peruana. Y también para el Perú.

Christian Cueva habló sobre su conversación con Ricardo Gareca. (Video: José Luis Saldaña)

