“Hay que darle prioridad al producto nacional porque siempre nos quejamos por la falta de jugadores”. Esta fue una de las declaraciones que dio Juan Reynoso ante la consulta de no usar, hasta el momento, a futbolistas nacionalizados. Los casos más sonados son Gabriel Costa, Pablo Lavandeira (Alianza Lima) y Horacio Calcaterra (Universitario). El comando técnico de la selección peruana, liderado por el ‘Cabezón’, visitó hace unas semanas a Oliver Sonne, futbolista danés con ascendencia peruana. Sonne juega como lateral en el Silkeborg IF, equipo de la Primera División de Dinamarca. La reunión con el ‘Cabezón’ deja abierta la posibilidad de que, en algún momento, pueda ser convocado de manera oficial a la bicolor, que en junio tendrá dos juegos amistosos previos al arranque de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Ante esta posibilidad se abren algunas interrogantes: ¿Cuántos futbolistas no nacidos en Perú jugaron por la selección? ¿Quiénes trascendieron y dejaron huella? En este especial para Depor Data te lo contamos al detalle.

En total fueron 18 los futbolistas que representaron a Perú sin haber nacido en nuestro territorio. Lo que hay que diferenciar es los que lo hicieron por ascendencia (familiares directos nacidos en nuestro país) o por nacionalización (nunca habían tenido alguna relación y vínculo con el Perú). NATURALIZADOS: DE SANGRE PERUANA Son lo que no nacieron en Perú, pero tienen familiar directo peruano. ¿Quiénes se consideran familiares directos? Los padres y/o abuelos del potencial convocado. Ahí solo se requiere el DNI para estar inscrito como peruano, sin necesidad de hacer otros trámites. No hay necesidad de haber jugado ni vivido en el país. Gianluca Lapadula, Cristian Benavente y Santiago Ormeño son los casos más representativos. GIANLUCA LAPADULA Su nombre empezó a sonar en 2016, tras un presente arrollador en el Pescara, de la Serie B de Italia. La FPF se contactó con el futbolista e incluso Ricardo Gareca, en ese entonces técnico de la selección, viajó para convencerlo de ser parte de la delegación para la Copa América Centenario. El delantero agradeció el interés, pero su intención en esos momentos era llegar a la Serie A y tentar llegar a representar a su país de origen: la ‘azzurri’. Algo que se concretó, pero solo en amistosos. En 2020 la historia fue diferente. Gianluca Lapadula aceptó jugar por Perú y se generaron comentarios diversos sobre su convocatoria. Lo cierto es que ‘Lapagol’ se ganó el cariño de la gente y hoy es el ‘9′ titular de la selección de cara al inicio de las Eliminatorias, por encima de Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz y Alex Valera. CRISTIAN BENAVENTE El ‘Chaval’, como se le conoce en nuestro país, nació en Madrid. Sin embargo, al ser su madre peruana, las puertas de la selección siempre estuvieron abiertas. Su nombre ya sonaba antes de que cumpla la mayoría de edad, ya que se encontraba en las menores del poderoso Real Madrid. Incluso vino a jugar unos amistosos con la selección Sub 17, en 2007. Sí, la de los ‘Jotitas’ de Juan José Oré, que tenía a Reimond Manco, Irven Ávila y Néstor Duarte entre sus principales jugadores. Cristian Benavente no fue considerado en la lista final para el Mundial de la categoría, pero su oportunidad en la mayor llegó en 2013, con Sergio Markarián al frente. Algunos pasos irregulares por clubes en el mundo y algunas lesiones caprichosas lo han alejado de la bicolor, pero las puertas siguen abiertas para él. Cristian Benavente jugó su último partido con Gareca como técnico. (Foto: GEC) SANTIAGO ORMEÑO Nació en Ciudad de México y es nieto del exarquero de la selección Walter Ormeño. En 2019 formó parte del plantel de Real Garcilaso (hoy Cusco FC), que en ese entonces era dirigido por Juan Reynoso. Había llegado cedido de Puebla para tener continuidad. Apenas disputó tres partidos y anotó un gol con el equipo de la ‘Ciudad Imperial’. Regresó al país azteca, donde su carrera fue en crecimiento. En Puebla, también con el ‘Cabezón’, hizo 17 goles en la Liga Mx y su nombre comenzó a vincularse con la selección. Muchos lo pedían tras las lesiones de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, sumada a la irregularidad de Raúl Ruidíaz. Finalmente, Ricardo Gareca lo convocó en 2021 para jugar en la Copa América de Brasil. Hasta el momento no ha podido anotar y hoy está en Juárez FC, con un presente incierto. Los 8 futbolistas naturalizados JUGADOR PAÍS DE ORIGEN POSICIÓN DEBUT TÉCNICO PARTIDOS GOLES TORNEOS DISPUTADOS GIANLUCA LAPADULA ITALIA DELANTERO 2020 Ricardo Gareca 26 8 Copa América 2021, Eliminatorias 2022 CARLOS ASCUES VENEZUELA DEFENSA 2014 Pablo Bengoechea 23 5 Copa América 2015, Eliminatorias 2018 CRISTIAN BENAVENTE ESPAÑA VOLANTE 2013 Sergio Markarián 19 2 Copa América 2016

Eliminatorias 2018 ROBERTO MOSQUERA COLOMBIA DELANTERO 1978 Marcos Calderón 16 4 Mundial 1978 SANTIAGO ORMEÑO MÉXICO DELANTERO 2021 Ricardo Gareca 11 0 Copa América 2021, Eliminatorias 2022 GEORGE FORSYTH VENEZUELA ARQUERO 2007 Julio César Uribe 7 -11 Copa América 2007, Eliminatorias 2010 RAFAEL QUESADA ESTADOS UNIDOS ARQUERO 1993 Vladimir Popovic 3 -6 Amistosos WERNER SCHULER PARAGUAY DEFENSA 2012 Sergio Markarián 1 0 Amistoso NACIONALIZADOS: YO TAMBIÉN ME LLAMO PERÚ Son los que llegaron a Perú para representar a un club nacional en la máxima categoría. Tras una buena performance en la cancha, y cumplir algunos requisitos de FIFA, pudieron vestir la camiseta de la selección nacional. A diferencia de los naturalizados, para nacionalizarte y ser parte de la selección se requieren de, por lo menos, cinco años consecutivos viviendo en el país. Distinto a que consigas la documentación (que ahora es a partir de los dos años). Así figuras como Oscar Ibáñez, Ramón Quiroga, Julio César Balerio, entre otros, dejaron huella. OSCAR IBÁÑEZ Nació en Chaco (Argentina) y llegó al Perú en 1993 para jugar en Alianza Lima. Finalmente, no quedó en el equipo blanquiazul, que prefirió al ecuatoriano Jacinto Espinoza, y se marchó al Carlos Mannucci para iniciar su carrera en nuestro país. Luego llegó a la capital para jugar en Municipal y ahí fue fichado por Universitario de Deportes en 1996. Con los cremas salió campeón nacional en tres ocasiones, pero con Cienciano logró la consagración internacional con la Sudamericana y Recopa. Fue convocado por primera vez por Juan Carlos Oblitas en 1998, para un amistoso frente a Países Bajos y disputó dos Eliminatorias y tres Copa América. Entre los naturalizados y nacionalizados, es el futbolista con más presencias en la selección peruana (50 partidos). Solo Pedro Gallese pudo superarlo como el arquero que más veces defendió a la bicolor. RAMÓN QUIROGA El ‘Loco’ marcó una época en el fútbol peruano. Nació en Rosario (Argentina) y, tras debutar con los ‘canallas’ en su país de origen, llegó a Perú para jugar por Sporting Cristal (1972). La selección venía de jugar su segundo Mundial y Ramón Quiroga empezó a ser figura en el medio. A tal punto que un año dejó el país para jugar por el poderoso Independiente de Avellaneda (1976). Un año después regresó al Rímac y fue convocado por Marcos Calderón para ser parte de la clasificación para el Mundial de Argentina 1978, torneo al que Perú clasificaría con el ‘Loco’ como titular. También llegó a jugar en España 1982, convirtiéndose en el único arquero en disputar dos mundiales con Perú. En nuestro fútbol también atajó para CNI y Universitario de Deportes. Luego hizo su carrera como técnico y hoy radica en nuestro país. Ramón Quiroga fue el único futbolista no nacido en el Perú que disputó dos Mundiales. FOTO: EL COMERCIO JULINHO Es uno de los futbolistas más queridos del fútbol peruano. Dejó su natal Brasil para probar suerte en el fútbol peruano. Llegó a principios de los noventa para jugar en Defensor Liga. Sus buenas apariciones lo llevaron a fichar por Sporting Cristal. Ese fue su trampolín a la fama, ya que con los celestes ganó el tricampeonato (1994-1996) y fue subcampeón en la Copa Libertadores 1997. Marcó tanto la diferencia que se nacionalizó para jugar por la selección, que en ese entonces era dirigida por Juan Carlos Oblitas y que tenía la base de Cristal. Pese a su declarado amor por los ‘cerveceros’, es querido y respetados por todos. Los 10 futbolistas nacionalizados JUGADOR PAÍS DE ORIGEN POSICIÓN DEBUT TÉCNICO PARTIDOS GOLES TORNEOS DISPUTADOS OSCAR IBÁÑEZ ARGENTINA ARQUERO 1998 Juan Carlos Oblitas 50 -72 Copa América 1999, 2001 y 2004

Eliminatorias 2002 y 2006 RAMÓN QUIROGA ARGENTINA ARQUERO 1977 Marcos Calderón 40 -59 Eliminatorias 1978, 1982 y 1986

Mundial 1978 y 1982 JULIO CÉSAR BALERIO URUGUAY ARQUERO 1996 Juan Carlos Oblitas 17 -15 Eliminatorias 1998 JULINHO BRASIL DELANTERO 1996 Juan Carlos Oblitas 12 2 Eliminatorias 1998 GABRIEL COSTA URUGUAY VOLANTE 2019 Ricardo Gareca 12 0 Eliminatorias 2022 HORACIO CALCATERRA ARGENTINA VOLANTE 2018 Ricardo Gareca 10 0 Eliminatorias 2022 GUSTAVO TEMPONE ARGENTINA VOLANTE 2000 Francisco Maturana 5 0 Copa América 2001

Eliminatorias 2002 BENJAMÍN UBIERNA ARGENTINA VOLANTE 2014 Pablo Bengoechea 3 0 Amistosos HORACIO BALLESTEROS ARGENTINA ARQUERO 1976 Alejandro Heredia 2 -1 Amistosos JUAN BARROS COLOMBIA DELANTERO 2009 José del Solar 2 0 Amistosos Fueron convocados, pero nunca debutaron JUGADOR PAÍS DE ORIGEN POSICIÓN JUAN CARLOS ZUBZUCK ARGENTINA ARQUERO HORACIO BENINCASA ARGENTINA DEFENSA AURELIO SACO VÉRTIZ ESTADOS UNIDOS VOLANTE ALEJANDRO DUARTE ALEMANIA ARQUERO JEAN PIERRE RHYNER SUIZA DEFENSA CHRISTOPHER OLIVARES GRECIA DELANTERO

