Uno de los hombres claves con los que contará la Selección Peruana para el compromiso ante Bolivia en La Paz será Néstor Bonillo. El trabajo del preparador físico del combinado nacional será vital para que los dirigidos por Ricardo Gareca no sientan los efectos de la altura.

Desde hace varias semanas ya viene analizando la forma de afrontar el cotejo por la fecha 5 de las Eliminatorias Qatar 2022. En base a la experiencia que cuenta el comando técnico de Gareca, Bonillo confirmó que ya tienen una decisión al respecto.

“Cualquier proceso adaptativo tiene que estar por encima de los once días y ese tiempo no lo tenemos, así que vamos a recurrir a la experiencia que tenemos con ellos en altura, hemos jugado sin incoveniente en Ecuador, ya sabemos quiénes lo soportan mejor. Con esos datos enfrentaremos a Bolivia sin inconvenientes”, explicó en Ovación.

Asimismo, esta doble jornada todavía no se ha confirmado, dada la coyuntura que enfrentan Sudamérica y Europa a causa del coronavirus (COVID-19), lo que podría llegar a aplazar el proceso clasificatorio tal como pasó con la primera doble del año pasado.

“Por lo que entiendo no habrá una determinación individualista, la Conmebol funcionará, por lo que entiendo yo, de manera grupal. Lo ideal es que todos cuenten con sus futbolistas, porque la esencia de un seleccionado es tener los jugadores que el entrenador requiera”, indicó Bonillo al respecto.

“Cuando existan más limitaciones, se va a perder el espíritu de la competencia. Todos los entrenadores quieren contar con todos los jugadores y no solo con un sector de sus jugadores”, añadió el preparador con respecto a la situación que se afronta en la actualidad.

Por otro lado, Bonillo también fue consultado sobre la posibilidad de que Gianluca Lapadula pueda ser titular en el duelo ante Bolivia, pese a que no ha jugado antes a la altitud que se encuentra La Paz.

“No tiene experiencia en esta cuestión y Argentina ha tenido siete futbolistas que debutaron en la Eliminatoria, que nunca jugaron en altura y no tuvieron dificultades. Tener experiencia es un plus, porque uno sabe cómo funciona el cuerpo, afortunadamente, en Perú hay esa experiencia, pero hay algunos que no la tienen, pero que se podrían adaptar”, finalizó. Así se encuentra la Blanquirroja a semanas del partido.





