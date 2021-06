La presencia de la selección peruana en la Copa América 2021 está completamente confirmada, anunció la Federación Peruana de Fútbol (FPF) este jueves tras el nombramiento de Brasil como sede única del certamen.

“La FPF ratifica la participación de su selección absoluta en la Copa América 2021, siendo respetuosa de los protocolos sanitarios que permitirán el éxito del torneo más importante del continente”, destacó el organismo a través de un comunicado.

“Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la FPF ha acompañado y respaldado los esfuerzos en la organización de protocolos para la vuelta a la práctica del fútbol, impulsada por Conmebol, bajo un estricto control para cuidar la salud de todos”, señaló el máximo ente del balompié nacional.

En ese sentido, reconoció “el esfuerzo de las autoridades de la Conmebol para llevar adelante la Copa América a desarrollarse en Brasil con todas las garantías del caso, incluyendo la vacunación de todas las delegaciones antes de la competición”.

“Reiteramos nuestro compromiso con el deporte y la salud de todos los que componen la familia del fútbol sudamericano”, sentenció la FPF para aclarar que la ‘Blanquirroja’ estará en Brasil para disputar la Copa América.

La Conmebol anunció el lunes que la Copa América se jugará en Brasil, uno de los países más castigados por el coronavirus.

Ricardo Gareca criticó este miércoles que la Copa América vuelva a territorio brasileño ante el retiro de Argentina y Colombia como sedes, apenas dos años después de que la ‘Canarinha’ ganara de local el torneo.

“No me parece que se dispute otra vez en el país que ya se diputó, y no por el tema de la pandemia. No me parece justo que se dispute otra vez la Copa América en Brasil”, declaró el DT que sacó subcampeón continental al cuadro nacional en 2019.