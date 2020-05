Ser dirigido por Ricardo Gareca es un deseo que se le pudo cumplir a Nolberto Solano. El integrante del comando técnico de la Selección Peruana, contó que estuvo a punto de convertirse en jugador del ‘Tigre’ en 2009, cuando casi es fichado por Vélez Sarsfield de Argentina.

“Me hubiese gustado que me dirigiera Ricardo Gareca. Estuve cerca en el 2009 de ir a Vélez, al final me quedé en Perú”, contó Solano, quien en esa época jugaba por Universitario de Deportes.

“Elegí esta carrera como entrenador y me encontré con una gran persona, Ricardo Gareca. Es impresionante lo que me ha tocado vivir al lado de él. Un estratega. Todo el país le tenemos un gran cariño”, dijo en radio Mitre.

Ñol Solano añadió que el DT de la Selección Peruana es un tipo muy inteligente que tuvo fe en el fútbol y el jugador peruano. “No fue fácil. Los chicos de esta generación entendieron que para llegar a un Mundial había que hacer mucho sacrificio.”.

La falta que cometió al violar la cuarentena en nuestro país no pasó desapercibida por los periodistas de la radio argentina. “Parece mentira. Fueron 5 minutos. Fue un lapso. Me arrepiento. Hay que ser responsable. Todos cometemos errores. No medí la magnitud y se hizo más grande de lo que era. Reconozco mi error”, comentó el exjugador de Boca Juniors.

