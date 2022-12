Y es que en Avellaneda ven al jugador de la Selección Peruana Sub 20 como uno de los canteranos más prometedores. Razón no les faltaba. Durante su primera pretemporada, Cabellos ha demostrado que está más preparado para la alta competencia. Aunque Fernando Gago ya lo conocía, ha sido gratamente sorprendido por el enorme despliegue y calidad del hombre nacido en Argentina, pero con sangre peruana. No sería la primera vez que el estratega le da oportunidad a chicos de las inferiores. Ya lo hizo antes con Gonzalo Córdoba, Maicol Quiroz, Agustín Ojeda, Román Fernández y Nicolás Meaurio.

Dadas las noticias que llegan desde el país rioplatense, Depor conversó con tres periodistas partidarios del blanquiceleste. Todos se deshicieron en elogios para la nueva estrella del balompié peruano, quien incluso ya ha tenido entrenamientos con el combinado absoluto bicolor dirigido por Juan Reynoso.

Catriel Cabellos marcando a Edwin Cardona en los entrenamientos de Racing. (Foto: Difusión)

Polifuncional

Ezequiel Reinoso del portal El Primer Grande destaca la capacidad de Cabellos para jugar como volante interno y extremo. Sumado a que es un futbolista que puede usar ambas piernas sin ningún problema. Esas cualidades lo colocan como uno de los futbolistas más importantes que proviene de las divisiones inferiores.

“No hay otro juvenil en la cantera cómo él, que pueda jugar en tantas posiciones y ser ambidiestro. No es muy habitual. Catriel tiene una muy buena proyección y está muy bien valorado para el cuerpo técnico de Racing. Al hacer esta pretemporada con el primer equipo, yo creo que van a buscar que se afiance en Reserva y ocasionalmente quizás pueda tener algunos minutos en Primera División”, comentó.

Oportunidad de oro

Por su parte, Nicolás Montalá ahondó más en lo que fueron sus primeros minutos en los duelos de preparación que tuvo a Catriel dentro del once inicial, conformando el triángulo de la medular junto a Aníbal Moreno y Jonatan Gómez. Eso sí, ‘´Pinturita’ también lo probó abierto por el extremo izquierdo.

“El cuerpo técnico de Gago lo ha visto bien físicamente y con mucha actitud. Se supo que durante la semana de vacaciones no dejó de entrenarse. Estuvo presente en dos amistosos. Jugó como volante interno por la derecha y metió dos goles. Uno de ellos fue muy lindo, con un remate desde afuera del área. El ‘Pibe’ está dejando muy conforme a Gago en la pretemporada”, explicó el hombre de prensa del Diario Olé.

Catriel Cabellos fue bautizado con el habi0tual corte de cabello en la pretemporada. (Foto: @RacingClub)

Se ganó un lugar

Por último, Hernán Coccimiglio confirma que la estrella peruana tendrá muchas oportunidades durante la temporada. Su primera gran prueba podría haber sido ante Boca Juniors en Abu Dhabi por la Supercopa Internacional; no obstante, por aquella fecha el polifuncional se encontrará representando nuestros colores en el Sudamericano Sub 20 de Colombia.

“En esta pretemporada quedó demostrado que tiene grandes posibilidades de juagar cuando comience el torneo argentino. Es verdad que Gago le va a dar prioridad a lo que venían siendo titulares, pero seguramente Catriel va a tener un espacio. Es un jugador que ha demostrado que se encuentra a la altura de las circunstancias. No digo que vaya a ser titular de arranque, más tendrá chances de ir sumando minutos y ganando terreno en el primer equipo”, aseguró.

🇵🇪 ESTÁ SORPRENDIENDO EN LA PRETEMPORADA



Catriel Cabellos es del agrado de Fernando Gago, el peruano le está dejando una muy buena imagen al cuerpo técnico.



Sería una opción considerable de recambio para el DT en la zona media y también como extremo. pic.twitter.com/Rwbfsuf13J — Racing_inf (@racing_inf) December 26, 2022

Cabe precisar que Catriel Cabellos y Luis Advíncula (Boca Juniors) serán los únicos futbolistas peruanos que disputarán el Torneo Binance 2023 (Campeonato de Primera División de Argentina). Esto tras la desafectación de Carlos Zambrano por parte del elenco ‘Xeneize’. Se espera que en la temporada que viene, más jóvenes de la Liga 1 puedan dar el salto hacia la competitiva liga argentina.

