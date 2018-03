"Eudith Saavedra en este momento ya no es trabajadora de la Federación Peruana de Fútbol (FPF)", informó Edwin Oviedo sobre la nutricionista de la Selección Peruana que estuvo involucrada en el caso de doping de Paolo Guerrero.

"El contrato de la nutricionista se terminó al finalizar la Eliminatoria. Hasta el momento no se renovó su vínculo, no me corresponde decidir si se concretará. Es una decisión más de la dirección deportiva", explicó el presidente de la FPF a El Comercio.

Luego de que el Comité de Disciplina de la FIFA confirmó la suspensión de Paolo Guerrero tras arrojar un "resultado analítico adverso" por benzoilecgonina (metabolito principal de la cocaína) , circuló la información de que la nutricionista Eudith Saavedra pudo haber tenido responsabilidad al recetarle un té de coca.

Sin embargo, Saavedra explicó: "En la Federación trabajamos de forma muy profesional, el área médica es muy meticulosa, tenemos todos los protocolos organizados, armados y siempre estamos cuidando a los chicos".

En un principio, Paolo Guerrero había sido suspendido por un año, pero la pena fue reducida a seis meses. Actualmente, el delantero a recurrido al TAS para intentar anular por completo la sanción.

