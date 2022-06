En la conferencia de prensa de este viernes, Juan Carlos Oblitas, el gerente deportivo de la Selección Peruana, aclaró que en los días previos al duelo ante Australia del repechaje, Ricardo Gareca y sus jugadores sí practicaron penales pensando, precisamente, en una posible definición por esa vía. Situación que finalmente ocurrió y que determinó la eliminación de la ‘Bicolor’ del camino al Mundial de Qatar 2022.

Oblitas reveló, primero, que él no vio la definición por penales, para luego aclarar que todos los rumores sobre una no prepaación son falsos.

“No ví los penales. Sí he leído sobre que no se prepararon los penales. Eso es mentira. El último día de entrenamiento, con la Selección de Costa Rica esperando, se practicaron los penales”, dijo el gerente deportivo de la Selección.

Y luego aseguró que, incluso, los ejecutores de los penales “estaban establecidos, o preestablecidos. Lógicamente hubo cambios por Cueva salió acalambrado, Carrillo también fue cambiado. Hubo cambios, pero todo estaba preparado. Ricardo Gareca lo que más hace es planificar”.





La previa de la conferencia de prensa

Hasta el momento, Gareca sostuvo una reunión con Oblitas y directivos de la FPF, a fin de definir su situación, la cual dependerá de los acuerdos a los que se llegue y el proyecto que se quiera desarrollar, siendo el recambio generacional y la continuidad de los peruanos en el extranjero uno de las prioridades.

En el caso de los jugadores, algunos de ellos se encuentran de vacaciones, como es el caso de aquellos militan en Europa, mientras que aquellos que están en ligas como la argentina o en la MLS, así como en el torneo local, se incorporaron rápidamente a sus clubes para continuar con su calendario de compromisos.

Hasta el inicio del Mundial de Qatar 2022, habrán fechas FIFA, donde la Selección Peruana podrá disputar algunos amistosos internacionales, para tener continuidad, a modo de ir trabajando el proyecto deportivo para el siguiente certamen de Canadá-Estados Unidos-México 2026.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR