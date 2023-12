Oliver Sonne (23 años) no ha disputado un solo minuto con la Selección Peruana en las Eliminatorias 2026. A pesar de los esfuerzos que se hizo por contar con él, el defensor danés-peruano aún no ha tenido oportunidad de debutar. Sin embargo, esta situación no es algo que lo desanime. De hecho, el amor del futbolista nacional por la Blanquirroja arde más que nunca y así lo ha confirmado con una rotunda declaración. Su destino está marcado por el equipo de todos, dejando de lado cualquier posible propuesta de Dinamarca, el país que lo vio nacer.

La revelación la hizo en el programa Go’ Morgen Danmark de la cadena televisiva TV2 DK, donde Sonne, acompañado de su novia Isabelle Taulund, repasó su carrera y, sobre todo, su reciente vinculación con la Selección Peruana para disputar las Eliminatorias al Mundial 2026 debido a sus raíces incas por parte materna.

En esa línea, el jugador de Silkeborg IF abordó todos los aspectos relacionados con su cambio de vida, el impacto de su figura en el suelo sudamericano y, lo más crucial, si su decisión de representar a Perú era definitiva. Ante la pregunta clave de si había “dado por perdida a la selección danesa”, Oliver fue contundente: “Descartada y descartada”.

“Ahora mismo estoy jugando con la selección de Perú y ahí es donde estoy centrado”, afirmó Sonne, una declaración concisa pero llena de significado que resonó en el set televisivo y que, sin duda, desata una enorme alegría entre los peruanos, quienes desde el principio le han brindado un apoyo incondicional.

La decisión de Sonne, que en la entrevista se presentó con los polos que le hicieron en el emporio comercial Gamarra, de comprometerse plenamente con la selección peruana no solo fortalece el equipo de cara al proceso mundialista 2026, sino que también consolida los lazos emocionales entre el jugador y la nación que ha decidido llamar hogar futbolístico.





Oliver Sonne, junto a los polos que le hicieron en el emporio de Gamarra.





¿Cuándo podría debutar Oliver Sonne con Perú?





De acuerdo al calendario de fechas FIFA, la Selección Peruana podría sostener amistosos en el mes de marzo y junio del año 2024. Por ahora, no se conocen rivales, pero estos partidos serían de preparación para lo que será la Copa América, a disputarse a mitad de año.

De no ser así, también existe la opción de ser convocado en el reinicio de las Eliminatorias 2026, cuando ‘la bicolor’ juegue ante Colombia (de local) y Ecuador (de visita) por las fechas 7 y 8. Asimismo, existe la opción que, ante un llamado desde Dinamarca, puede debutar sin problemas por su doble nacionalidad. De ser así, ya no podría ser considerado por Perú.





¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?





Luego del partido contra Venezuela, la Selección Peruana tendrá que reaccionar para volver a tomar aire y recuperar el plan de trabajo. El objetivo es llegar de la mejor manera al próximo año, fecha en la que recibiremos a Colombia, por la séptima jornada de las Eliminatorias.

Si bien el partido no tiene fecha y hora confirmada, se sabe que será septiembre el mes elegido para volver a ver en acción al combinado blanquirrojo que espera recuperar posiciones en la tabla y así retomar el camino rumbo a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá 2026.





¿Cómo va Perú en las Eliminatorias 2026?





Tras cero victorias, dos empates y cuatro derrotas, en un total de seis partidos, la Selección Peruana marcha en el último lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias al Mundial 2026 (ver aquí clasificación completa) con dos unidades. El ahora equipo dirigido por Jorge Fossati se encuentra a 3 puntos de la zona de repechaje (Paraguay).





Perú empató ante Venezuela en su último partido de las Eliminatorias al Mundial 2026.





